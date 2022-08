15 minuti – Follia omicida a New York stasera su Rai4: trama, cast e 5 curiosità

John Herzfeld dirige Robert De Niro in 15 minuti – Follia omicida a New York, in onda stasera 18 agosto alle 21,20 su Rai4. In originale solo 15 Minutes, racconta le indagini di un detective alle prese con un duplice omicidio. I responsabili però celano segreti molto più oscuri di quanto ci si possa immaginare. Il cast comprende Edward Burns, Kelsey Grammer e Charlize Theron. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

15 minuti – Follia omicida a New York, trama e cast del film stasera 18 agosto 2022 su Rai4

La trama del film di Herzfeld si svolge, come suggerisce il titolo, nella Grande Mela. Qui il detective Eddie Fleming (Robert De Niro) è alle prese con le indagini su un duplice omicidio mascherato da incendio con il vigile del fuoco Jordy Warshaw (Edward Burns). I due però, durante il lavoro, si distraggono per questioni d’amore. Il primo intende chiedere alla fidanzata Nicolette Karas (Melina Kanakaredes) di sposarlo. D’altro canto, il secondo si innamora della testimone clandestina Daphne (Vera Farmiga), mandando su tutte le furie in collega. La sera della proposta, Eddie viene però rapito dai responsabili dell’omicidio su cui indaga. Si tratta di Emil Slovak (Karel Roden) e Oleg Razgul (Oleg Taktarov), che hanno l’abitudine di filmare le loro torture.

Tutto precipita quando i due vendono al giornalista Robert Hawkins (Kelsey Grammer) il filmato in cui si vede la morte di Eddie. L’intento dei killer è infatti quello di farsi arrestare e dichiarare insani di mente, in modo da poter scontare la pena in manicomio e vendere i diritti della loro storia. Quando Warhsaw scopre tutto, intende vendicarsi e sequestrare Emil per portare allo scoperto il complice, ma il piano fallisce. I killer sembrano farla franca, ma un ulteriore video delle torture di Eddie rivela al pompiere tutto quello che gli serve per portare a termine la sua missione.

15 minuti – Follia omicida a New York, 5 curiosità sul film stasera 18 agosto 2022 su Rai4

15 minuti – Follia omicida a New York, il cameo gratuito di Charlize Theron

Nel film è presente un cameo di Charlize Theron. L’attrice, che interpreta una donna di nome Rose, ha accettato di apparire gratuitamente per ringraziare Herzfeld, che la lanciò a Hollywood con Due giorni senza respiro nel 1996. La stella sudafricana recita qui in afrikaans, una delle lingue ufficiali del suo Paese.

15 minuti – Follia omicida a New York, la troupe ha distrutto un’opera da 50 mila dollari

La troupe del film ha distrutto una tela originale di Graham Knuttel, pittore di Dublino le cui opere hanno arricchito le collezioni di Stallone, lo stesso De Niro, Sinatra e Michael Stipe. Con l’intento di rendere una scena quanto più realistica possibile, il regista ha deciso di rompere l’artwork durante le riprese. Il pittore è stato ovviamente risarcito con 50 mila dollari.

15 minuti – Follia omicida a New York, lezioni per smaltire i postumi da sbornia

In una scena del film, è possibile vedere Robert De Niro mentre immerge la testa in un lavandino pieno di ghiaccio. Si tratta di un vecchio trucco che i detective della polizia utilizzano per smaltire i postumi di una sbornia. Lo ha raccontato lo stesso De Niro, dicendo di averlo scoperto mentre si informava per preparare al meglio il suo personaggio.

15 minuti – Follia omicida a New York, la comparsa di Kim Cattrall di Sex & the City

Nel cast compaiono anche due volti noti dello spettacolo americano. I fan di Sex & the City possono veder comparire infatti Kim Kattrall, storico volto di Samantha Jones nella celebre sitcom statunitense per cui ha anche vinto un Golden Globe. Piccola parte anche per Roseanne Barr, star di Pappa e ciccia.

15 minuti – Follia omicida a New York, il titolo si ispira a una frase di Andy Warhol

I 15 minuti del titolo si ispirano a una famosa frase dell’artista Andy Warhol. Il genio della Pop Art americana infatti dichiarò che «in futuro, chiunque potrà essere famoso per 15 minuti». La citazione ha dato vita ai personaggi dei killer che intendono diventare famosi con i loro omicidi in diretta.