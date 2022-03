Il 15 marzo 44 a.C. veniva ucciso Giulio Cesare

Il 15 marzo 44 a.C. veniva assassinato Gaio Giulio Cesare. Generale romano, console, triumviro e dittatore, di stirpe nobile romana nacque nell’Urbe il 13 luglio del 101 a.C. o il 12 luglio 100 a.C. Era nipote di Mario e genero di Cinna. Si mise in evidenza nell’assedio di Mitilene, nell’attuale Grecia, nonché, alla morte di Silla, grazie a processi contro personaggi noti. Fu questore nel 70 a.C., edile nel 65. Ancora, pontefice massimo nel 63, pretore in Spagna nel 62. Nel 60 a.C., con Pompeo e Crasso, istituì a Roma il primo triumvirato. Console nel 59, conquistò la Gallia. Alla morte di Crasso, Pompeo, sfruttando l’assenza di Cesare, si fece, di fatto, padrone di Roma ma quando, alla fine della guerra gallica, gli impose di rientrare dopo aver deposto l’imperium, Cesare, nel 49, marciò contro di lui. Sconfisse gli avversari in Spagna, in Tessaglia, in Africa a Tapso e a Munda. Tornato a Roma, fu nominato dittatore. E, alle Idi di Marzo fu assassinato dai senatori che, a tutela dell’ordinamento repubblicano, temendo che volesse diventare re di Roma, decisero di pugnalarlo. La congiura, guidata da Gaio Cassio, Marco e Decimo Bruto, vide coinvolti tra i 60 e gli 80 senatori. La figura di Giulio Cesare, riconosciuto come uno degli uomini più potenti della storia, è stata omaggiata in molti film.

I film sulla figura di Giulio Cesare

1- Giulio Cesare, 1909

Si tratta del primo lavoro cinematografico dedicato al personaggio storico. Il cortometraggio, muto, viene girato nel 1909 da Giovanni Pastrone, considerato uno dei pionieri della settima arte.

2- Gaio Giulio Cesare, 1914

Un altro film muto, girato pochi anni dopo, nel 1914, da Enrico Guazzoni. L’attenzione si concentra sulla paura per le ambizioni di Cesare e sul complotto per assassinarlo.

3- Cesare e Cleopatra, 1945

Diretto nel 1945 da Gabriel Pascal, tratto dall’opera di George Bernard Shaw, vede Claude Rains nei panni di Cesare e Vivien Leigh in quelli della protagonista femminile. La vicenda è ambientata nel 48 a.C., in Egitto, e racconta anche l’amore tra i due personaggi.

4- Giulio Cesare, 1953

Capolavoro di Joseph L. Mankiewicz, in sala nel 1953, vanta un cast d’eccezione: Marlon Brando, che si impose all’attenzione nel ruolo di Marco Antonio, James Mason, John Gielgud e Louis Calhern. Nel cast, anche Deborah Kerr. Il film è stato il primo adattamento cinematografico della tragedia omonima di William Shakespeare.

5- Giulio Cesare contro i pirati, 1962

Diretto da Sergio Grieco, è uscito nelle sale nel 1962. L’attenzione qui è puntata sulla giovinezza di Cesare, attraverso una serie di episodi. Nel cast, Gustavo Rojo, Abbe Lane e il culturista Gordon Mitchell, volto noto del cosiddetto genere peplum, che l’anno precedente aveva interpretato Maciste nel film Maciste nella terra dei ciclopi.

6- Giulio Cesare, il conquistatore delle Gallie, 1963

Ispirato al De bello Gallico, scritto dallo stesso generale durante la campagna militare, è un lungometraggio diretto da Amerigo Anton nel 1963. Cesare, impersonato da Cameron Mitchell, qui è mostrato mentre combatte Oltralpe, ma al contempo, lotta contro gli avversari politici a Roma. Tra gli interpreti, Raffaella Carrà.

7- 23 pugnali per Cesare, 1970

Il film del 1970, per la regia di Stuart Burge, si concentra sulla congiura delle Idi di Marzo, secondo il racconto di Shakespeare, dall’assassinio dunque di Cesare alla vendetta di Marco Antonio. In scena, tra gli altri, Charlton Heston come Marco Antonio, Jason Robards nei panni di Bruto, John Gielgud in quelli di Giulio Cesare. E ancora, Robert Vaughn, Richard Chamberlain, Christopher Lee.

8- Druids – La rivolta, 2001

Diretto da Jacques Dorfmann, il film, uscito nel 2001, è tratto dal romanzo di Anne de Leseleuc. A interpretare Cesare è Klaus Maria Brandauer, il ruolo di Vercingetorige è, invece, di Christopher Lambert. Nel cast, anche Max von Sydow e Inés Sastre. Ad essere illustrata è la sottomissione della Gallia da parte di Cesare e la resa del capo gallico Vercingetorige.

9- Cesare deve morire, 2012

Il lungometraggio, per la regia di Paolo e Vittorio Taviani, nel 2012, racconta la messa in scena del Giulio Cesare shakespeariano da parte dei detenuti di Rebibbia diretti dal regista teatrale Fabio Cavalli.

10- Ave, Cesare!, 2016

Diretto da Joel ed Ethan Coen, nel 2016, vede in scena Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton, e Channing Tatum. Il protagonista è Eddie Mannix, fixer a Hollywood negli Anni 50, che cerca di scoprire cosa è accaduto a un attore scomparso durante le riprese.

11- Le idi di marzo, 2011

Non solo film su Cesare. Diretto e interpretato da George Clooney nel 2011, il lungometraggio basato sul lavoro teatrale Farragut North di Beau Willimon, guarda al cesaricidio, nell’accezione più ampia del termine.

12- Le 12 fatiche di Asterix, 1976



Tag43 vi augura il buongiorno con un estratto dal lungometraggio animato Le 12 fatiche di Asterix, diretto da René Goscinny, Albert Uderzo, Henri Gruel e Pierre Watrin, nel 1976. Nel film, i galli sono chiamati a superare dodici fatiche per dimostrare di essere dei. Perderne anche una significherebbe sottomettersi a Roma.