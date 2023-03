Il 15 marzo 1968 nasceva Sabrina Salerno

Oggi 15 marzo compie 55 anni Sabrina Salerno. Cantante, showgirl e poi attrice italiana scoperta da Claudio Cecchetto, negli Anni 80 ha ottenuto enorme successo in tutta Europa con i suoi primi tre album. E, in particolare, con i singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love), indimenticabili hit del genere italo-disco, che hanno venduto circa 20 milioni di copie.

L’esordio come cantante e l’immediato successo

Nata a Genova il 15 marzo 1968, a 15 anni vince il titolo di Miss Lido, venendo poi eletta Miss Liguria. Nel 1986 intraprende la carriera di showgirl, scelta per la trasmissione Premiatissima con Johnny Dorelli. Dopo aver preso parte a Grand Hotel, altro varietà di Canale 5, viene notata da Claudio Cecchetto che produce il suo primo singolo Sexy Girl: il brano entra in classifica in Italia e Germania e diventa la sigla del Festivalbar 1986. A 18 anni è già una star e consolida il suo status con Boys (Summertime Love), brano trascinato dal videoclip in cui esce da una piscina bevendo un cocktail con indosso un bikini bianco reso trasparente dall’acqua.

Il cinema, la tivù e il Festival di Sanremo

Boys (Summertime Love), che arriva al primo posto nelle classifiche europee e sudamericane, è il terzo estratto dall’album di debutto Sabrina. Già l’anno dopo, nel 1988, ecco la sua seconda fatica discografica Super Sabrina, anch’essa un successo. Dopo una fortunata tournée conclusasi allo stadio Olimpiyskiy di Mosca, torna in televisione con Odiens e prende parte al film cult Fratelli d’Italia, nel secondo episodio al fianco di Jerry Calà. Sex symbol degli Anni 80, la cantante italiana nel 1990 affianca Raffaella Carrà nella conduzione del programma di Rai 2 Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica… E saranno famosi, lanciando poi il suo terzo album di inediti, Over the Pop. L’anno successivo, nel 1991, partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Jo Squillo, presentando all’Ariston il brano Siamo donne, il primo della carriera in lingua italiana. Famosissima in Spagna, nel 1992 è ospite fissa di Bellezas En La Nieve, trasmesso da Telecinco. Tre anni dopo lancia il primo album in lingua italiana, Maschio dove sei.

Il declino dopo l’enorme popolarità

In questo momento la carriera musicale di Sabrina Salerno, che inizia a cimentarsi anche come attrice teatrale, vede una flessione: nel 1999 pubblica in Italia e Spagna l’album A Flower’s Broken, che però non ottenne il successo sperato. Da qui un lungo silenzio, interrotto da qualche comparsata al cinema (in Jolly Blu degli 883 interpreta il “mito” del bar) e in tivù: nel 2002 è per esempio inviata di Matricole & Meteore su Italia 1. Il ritorno ufficiale di Sabrina alla discografia arriva nel 2008, con il doppio album Erase/Rewind Official Remix: nel primo disco i suoi brani più celebri reincisi in nuove versioni, nel secondo tracce pop rock inedite, registrate a metà Anni 90.

Il ritorno della sex symbol degli Anni 80

Ancora molto popolare all’estero, riprende a esibirsi in tutta Europa e in particolare in Francia. Nel 2020 viene poi scelta da Amadeus come una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, prendendo parte alla seconda e all’ultima serata, diventando così una delle 10 persone ad aver preso parte alla kermesse canora sia come cantante in gara sia come presentatrice.

Tag43 vi dà il buongiorno con Boys (Summertime Love), il più grande successo di Sabrina Salerno.