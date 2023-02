Il 15 febbraio è San Faustino, festa dei single

Dopo San Valentino, San Faustino. Dalla festa degli innamorati a quella dei single il passo è breve, brevissimo: passa appena un giorno, dal 14 al 15 febbraio. Patrono di Brescia e martire del II secolo, Faustino condivide con il fratello Giovita destino e giorno sul calendario. Ed è stato scelto come protettore dei single più dal mercato e dalla coincidenza, che per “meriti” acquisiti.

La storia di San Faustino (e del fratello Giovita)

Quel poco che sappiamo sulla vita dei due santi è da attribuire a una Passio composta tra l’VIII e il XI secolo da un sacerdote milanese, dal dubbio valore storico ma alla base del culto di Faustino e Giovita. Fratelli bresciani di nobile famiglia, nel II secolo, dopo aver intrapreso la carriera militare, si convertirono al cristianesimo. Battezzati dal vescovo Apollonio (anche lui venerato come santo), Faustino fu nominato presbitero, mentre Giovita diacono. Erano i tempi delle persecuzioni e il successo della loro predicazione li rese invisi alle autorità cittadine. Per questo furono arrestati e, al rifiuto di abiurare la fede, condannati a morte: dati in pasto ai leoni, le belve si ammansirono e i due fratelli ne uscirono senza un graffio. Venne così ordinato che i giovani fossero scorticati vivi e messi al rogo: il fuoco non toccò nemmeno le vesti dei condannati. Alla fine i martiri morirono decapitati, giustiziati poco fuori porta Matolfa, nella loro Brescia, attorno all’anno 120.

San Faustino patrono dei single: il motivo

Il culto dei due santi si diffuse a partire dall’VIII secolo, senza alcuna “contrapposizione” con quello di San Valentino, martirizzato in seguito in circostanze simili. E allora, perché oggi Faustino è considerato il santo dei single? E perché il fratello non viene mai citato? Per pura coincidenza e assonanza. Non c’è traccia fra storia e leggende del legame tra San Faustino e i single. È stato ipotizzato che il nome, da Fausto, “fortunato”, fosse adatto per chi si metteva alla ricerca dell’amore, ma non c’è nulla di accertato. Molto semplicemente, invece, San Faustino è diventato il protettore dei non impegnati per la posizione sul calendario: 15 febbraio, il giorno successivo a San Valentino. Quanto a Giovita, paga il fatto che il suo nome non fa rima con quello del santo di Terni. Poco adatto, insomma, a fare da contraltare.

Canzoni per single: nessuno come Beyoncé

Venendo dalla settimana di Sanremo, vale la pena sottolineare che, se l’amore è da sempre motore delle composizioni musicali, anche la “singletudine” può dire la sua. Basti pensare a Stronger di Britney Spears o a Flowers di Miley Cyrus. Ma anche a canzoni italianissime, come La mia libertà di Franco Califano: «Una donna innamorata anche quella più pulita/Prima o poi le corna te le fa/Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti/Solo questa libertà», cantava il Califfo. E che dire di questo passaggio di X colpa di chi? di Zucchero: «Funky gallo, come sono bello stamattina/Non c’è più la mia morosa e sono più leggero di una piuma»?

Il “brano per single” più famoso è però probabilmente Single Ladies (Put a Ring on It) di Beyoncé, messaggio di emancipazione femminile che lanciato nel 2008 si aggiudicò tre Grammy: «What it really feels like to miss me/Cause if you liked it then you should have put a ring on it/If you liked it then you shoulda put a ring on it/Don’t be mad once you see that he want it/If you liked it then you shoulda put a ring on it». Nell’augurarvi (se vi riguarda) buon San Faustino, ecco il buongiorno di Tag43 con Single Ladies (Put a Ring on It) di Beyoncé.