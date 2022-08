Il 15 agosto 1969 iniziava il Festival di Woodstock

Esattamente 53 anni fa 1969 iniziava il Festival di Woodstock. L’evento musicale per eccellenza, che rappresentò l’apogeo della cultura hippie, cominciò alle ore 17 del 15 agosto e terminò alle 11 del mattino del 18, con la storica esibizione di Jimi Hendrix: una maratona leggendaria, indimenticabile e inimitabile (nonostante alcuni tentativi).

Un evento enorme, ospitato in… una fattoria

Il grande evento, che ufficialmente si chiamava Fiera della Musica e delle Arti di Woodstock, fu capace di richiamare circa mezzo milione di persone, attirate dalla possibilità di prendere parte a “tre giorni di pace e musica”, come recitava lo slogan. Ideato come un festival di provincia nello Stato di New York, Woodstock richiamò un numero enorme di spettatori, cosa che costrinse gli organizzatori a spostarlo da Woodstock, appunto a Bethel. Per la precisione nei 600 acri della fattoria di Max Yasgur, allevatore che mise a disposizione il terreno di sua proprietà in cambio di 75 mila dollari.

I grandissimi che salirono sul balco a Bethel

«Se ci ispirassimo a loro potremmo superare quelle avversità che sono i problemi attuali dell’America, nella speranza di un futuro più luminoso e pacifico», disse l’allevatore parlando della massa di giovani che, senza creare problemi (a parte le strade bloccate) si era radunata a Bethel per godere di tre quei giorni che rappresentarono una boccata d’aria in piena Guerra Fredda. Il concerto iniziò alle 17:07 di venerdì, con la prima giornata dedicata ai musicisti folk. Al Festival di Woodstock si esibirono poi Santana, Janis Joplin, Joe Cocker, Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash & Young, Joan Baez, Who, Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix e tanti altri. Niente fu più come prima, niente è stato come Woodstock.

Tag43 vi dà il buongiorno con High Flyin’ Bird di Richie Havens, con cui iniziò il Festival di Woodstock.