Il 14 ottobre 1990 moriva a New York Leonard Bernstein. Compositore, pianista e direttore d’orchestra statunitense, nel 2011 la rivista Classic Voice lo ha inserito al secondo posto tra i direttori più grandi di tutti i tempi dietro Carlos Kleiber. Avvicinatosi al piano a 10 anni, già nel 1943 diventò direttore assistente della New York Philarmonic, esperienza che gli consentirà di dirigere nei teatri più importanti di America, Israele ed Europa (primo straniero a guidare l’Orchestra della Scala di Milano nel 1953). Per il film Fronte del porto del 1954 ha composto quella che è stata giudicata dall’American Film Institute tra le migliori colonne sonore nella storia del cinema. Oltre alla sua attività musicale, Bernstein era conosciuto anche per il grande impegno politico: nel 1970 organizzò insieme alla moglie Felicia Montealegre un ricevimento di vip e artisti per raccogliere fondi in favore dei Black Panther, gruppo rivoluzionario afroamericano marxista-leninista. Per l’occasione, il giornalista Tom Wolf del New York Magazine coniò il termine dispregiativo “radical chic“. Le sue opere più note sono il musical On the Town, Wonderful Town, Candido, e la popolare commedia musicale West Side Story (1957, girata nel 1961), scritta in con Stephen Sondheim e Jerome Robbins. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena tratta proprio da questo musical.