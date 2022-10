Il 14 ottobre 1926 usciva il primo libro di Winnie The Pooh

Il 14 ottobre 1926 veniva pubblicata la prima raccolta di storie con protagonista Winnie The Pooh, celebre orsacchiotto di pezza animato nato dalla fantasia di Alan Alexander Milne. Il suo aspetto si deve invece a Ernest H. Shepard che frequentò per qualche tempo la casa di campagna di Milne a Hartfield, nell’East Sussex, avendo modo di osservare i pupazzi del figlio Christopher Robin e il boschetto dove il piccolo giocava (divenuto, nei romanzi, il Bosco dei Cento Acri). Nel 1929 Milne vendette i diritti sui suoi personaggi a Stephen Slesinger e, nel 1961, alla Walt Disney Company, che fece del personaggio il protagonista di una serie di cartoni animati. Le storie dell’orsetto e dei suoi amici sono state tradotte in numerose lingue, tra cui il latino grazie ad Alexander Lenard: Winnie ille Pu (1958) divenne nel 1960 il primo best seller fra i libri in lingua straniera nella classifica del New York Times. Il personaggio, con il nome di Vinni-Puch divenne molto popolare anche in Unione Sovietica a cavallo tra gli Anni 60 e 70 grazie ai cartoni animati diretti da Fëdor Chitruk per la Sojuzmul’tfil’m.

La nascita di Winnie The Pooh

Ma com’è nato il personaggio di Winnie the Pooh? Il figlio di Milne non si separava mai da un orsacchiotto di pezza chiamato Edward e poi Teddy. Quando allo zoo di Londra arrivò un piccolo cucciolo di orso rimasto orfano e donato alla struttura dall’ufficiale veterinario Colebourn che lo aveva acquistato in Canada durante la Prima Guerra Mondiale tutti i bambini tra cui Christopher Robin se ne innamorarono. Il cucciolo si chiamava Winnipeg, dal nome della città natale di Colebourn, ma diventò presto “Winnie”. Dopo molte visite allo zoo Christopher Robin decise di ribattezzare il suo pupazzo “Winnie-l’orso”. E Winnie diventò il protagonista delle storie della buonanotte che Milne scriveva per lui. Ben presto i racconti furono popolati da altri personaggi come Ih-Oh l’asinello, Pimpi il maialino, Tigro la tigre, mamma Kanga e il piccolo Roo. Il coniglio Tappo e il gufo Uffa esistevano solo nell’immaginazione di Christopher Robin e del padre. Mentre il castoro De Castor è un personaggio completamente inventato da Walt Disney. Oggi i pupazzi originali sono esposti alla New York Public Library. Le storie della buonanotte vennero raccolte nel libro Winnie the Pooh che fu immediatamente un successo mondiale. La fama di Milne però ha un retrogusto amaro: pesò moltissimo su Christopher che, bullizzato dai compagni di scuola, arrivò a odiare se stesso, il padre e Winnie the Pooh per tutta la vita.

I Pooh devono il loro nome a Winnie

Una curiosità: Winnie ha dato il nome ai Pooh. Nel 1965 Aliki Andris, segretaria britannica del produttore discografico Armando Sciascia, notando che il gruppo appena messo sotto contratto, i Jaguars, aveva un nome già utilizzato da un altro complesso, da fan dell’orsetto suggerì per loro il nome di Pooh.

Winnie e la censura cinese

Non sempre l’orsacchiotto però è stato così apprezzato. Il 17 luglio 2017 fu infatti bandito in Cina perché usato in alcuni meme per la somiglianza al presidente Xi Jinping. Tutto cominciò nel 2013, quando a una fotografia di Xi e Barack Obama venne affiancata l’immagine di Winnie e Tigro. Da allora Winnie è stato usato come arma per ironizzare sul leader cinese: una famosa fotografia ritrae il dissidente Liu Xiaobo e la moglie mentre brindano con tazze con l’immagine dell’orsetto. Questo ha causato ulteriori restrizioni da parte delle autorità cinesi circa la fruizione di film e altri prodotti con l’immagine di Winnie.

Se Winnie diventa un horror

Winnie The Pooh è recentemente diventato il protagonista persino di un film horror. Il regista Rhys Waterfield ha diretto Winnie The Pooh: Blood and Honey (letteralmente “Sangue e miele”). Winnie e il fidato maialino Pimpi si rivelano essere terribili assassini. «Sono stati abbandonati da Christopher Robin, partito per il college. Quindi sono rimasti senza cibo, la vita per loro è piuttosto difficile», ha raccontato il regista. «E poiché devono provvedere a loro stessi, si sono imbestialiti e sono tornati alla loro origine animale. Non sono più addomesticati, sono un orso e un maiale feroci che vagano in cerca delle loro prede». Tag43 preferisce però darvi il buongiorno con Winnie in versione classica che intona una canzone dedicata alla ginnastica del mattino.