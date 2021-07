Il 14 luglio 1789 una folla inferocita di parigini prendeva la Bastiglia, fortezza simbolo dell’ancien régime e del potere assoluto di re Luigi XVI. L’assalto assunse un enorme significato simbolico tanto da essere considerato l’inizio della Rivoluzione (e per gli storici la fine dell’età moderna). Se in Francia il 14 luglio è festa nazionale, in tutto il mondo, e sul web in particolare, si ricorda un altro anniversario: la morte di Lady Oscar, ex guardia del re caduta proprio durante la presa della fortezza. Giusto per rinfrescare la memoria Oscar, donna costretta a fingersi uomo e combattere per il re, perde la vita durante gli scontri, esattamente un giorno dopo l’amato Andrè. Il cartone finisce con la morte di Maria Antonietta, nell’agosto 1793, mentre il fumetto va oltre, raccontando la vita dei parigini dopo lo scoppio della Rivoluzione. Tag43 vi dà il buongiorno con alcune scene degli scontri e la morte di Lady Oscar.