Piacenza, 13enne annegato nel fiume: stava festeggiando la fine della scuola

La città di Piacenza è in queste ore sotto shock per la morte di uno dei suoi giovanissimi abitanti: nelle scorse ore un 13enne ha infatti perso la vita in zona affogando in un fiume dove si era tuffato nel corso di una festa per la fine della scuola.

13enne senegalese morto nel fiume a Piacenza: stava festeggiando la fine della scuola

La tragedia si è consumata proprio in città a Piacenza, sul fiume Trebbia, che attraversa il comune. Stando alle ricostruzioni delle autorità, il 13enne si sarebbe tuffato all’altezza del Ponte Paladini, sulla sponda piacentina. Sembra che l’adolescente si trovasse sul posto per una giornata spensierata passata insieme agli amici, per celebrare la fine dell’anno scolastico appena conclusosi. Per rinfrescarsi dalla calura estiva, il giovane si è così buttato nelle acque del fiume, dalle quali però non è più riuscito ad emergere, trascinato in profondità. Tutto è accaduto nella giornata di ieri, giovedì 8 giugno, intorno alle ore 17.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma è stato tutto inutile

Quando il 13enne, di origini senegalesi, è sparito sott’acqua gli amici che erano insieme a lui hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono dunque accorsi i vigili del fuoco (e le forze del nucleo Saf), l’eliambulanza del 118, ma anche l’elicottero Drago dei Vigili e un nucleo di sommozzatori arrivati direttamente da Bologna. Non è servito molto tempo però prima di fare la terribile scoperta: poche ore dopo l’arrivo dei soccorsi il corpo ormai senza vita del giovane è stato recuperato nel fiume. Una volta confermato il decesso sul luogo del terribile incidente sono prontamente arrivate anche le volanti della polizia locale, che hanno effettuato tutte le rilevazioni del caso. Le autorità stanno inoltre interrogando i testimoni presenti al momento dell’affogamento del giovane, per cercare di ricostruire con maggior precisione cosa possa essere accaduto.