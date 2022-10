Il 13 ottobre 1941 nasceva Paul Simon

Il 13 ottobre 1941 nasceva a Newark Paul Frederic Simon, semplicemente Paul Simon, autore – insieme ad Art Garfunkel e da solista – della colonna sonora di più generazioni.

Gli inizi dei Tom&Jerry con Garfunkel

La sua carriera musicale cominciò nelle High School del Queens, New York, dove insieme a Garfunkel – il duo si chiamava al tempo Tom&Jerry – cantava ai balli. Il loro repertorio era rock ‘n’ roll e si ispirava agli Everly Brothers. Nel 1957, proprio con questo nome, incisero il singolo Hey, Schoolgirl per la Big Records. Dopo il diploma, Simon si iscrisse al Queens College per studiare letteratura inglese senza però dimenticare la musica. Dal 1957 al 1964 scrisse e incise una trentina di canzoni a volte rispolverando i Tom&Jerry. Tra gli pseudonimi utilizzati da Simon in questo periodo anche Jerry Landis e Paul Kane, un omaggio al film Quarto potere di Orson Welles, il cui titolo originale è Citizen Kane. All’inizio del 1964, Simon & Garfunkel furono chiamati per un’audizione dalla Columbia Records che decise di produrre un loro album. Wednesday Morning, 3 A.M. uscì il 19 ottobre 1964 e inizialmente non ebbe un grande successo ma il brano The Sound of Silence di Simon iniziò a essere sempre più richiesto alle radio della East Coast. La canzone pubblicata come singolo raggiunse la vetta delle classifiche e il successo richiamo negli States Simon che dopo il flop di Wednesday Morning, 3 A.M. si era trasferito in Inghilterra e aveva iniziato una carriera solista con l’album The Paul Simon Songbook.

La separazione del duo all’apice del successo

Nel 1966 uscì il terzo LP Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, titolo preso dal ritornello del canto popolare Scarborough Fair. Due anni dopo arrivò Bookends. Il successo di America, A Hazy Shade of Winter, e la già famosissima Mrs. Robinson, completamente modificata rispetto a quella pubblicata nella colonna sonora de Il laureato, fu immediato. Anni dopo Paul Simon svelò che la celeberrima canzone in origine si intitolava Mrs. Roosevelt, ma che fu costretto a cambiare il titolo per le esigenze cinematografiche di Mike Nichols, regista del film. Simon inoltre fu attaccato da Joe DiMaggio per il verso «Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you». In realtà, come spiegò Simon al campione, il suo voleva essere un omaggio: in un Paese spaccato dalla guerra del Vietnam, il cantautore rimpiangeva i grandi eroi del passato in grado di mettere d’accordo un intero popolo. Il quinto e ultimo lavoro in studio, Bridge over Troubled Water, uscito nel 1970 pur ottenendo un successo mondiale segnò la separazione dei due. Non solo perché Garfunkel impegnato in Messico nelle riprese del film Comma 22 fu assente per la maggior parte delle registrazioni, ma soprattutto per alcune divergenze sulle tracce da inserire. Il duo si riunì nel 1981 per il Reunion tour conclusosi con lo storico Concert in Central Park. Il disco che avrebbe dovuto seguire il tour però fu firmato solo da Simon che escluse Garfunkel. Nel frattempo Simon aveva continuato come solista pubblicando diversi album tra il 1972 e il 1975. Nel 1986 incise Graceland, uno dei suoi lavori di maggior successo, con la collaborazione di artisti africani.

Il cinema e il matrimonio lampo con Carrie Fisher

Simon è apparso anche in alcuni camei cinematografici. In Io e Annie di Woody Allen (1977) interpreta il produttore Tony Lacey, inoltre ha sceneggiato e interpretato Divorzio stile New York del 1980, per il quale ha composto anche la colonna sonora. Tra l’altro Simon è stato sposato con Carrie Fisher. Il suo secondo matrimonio (il primo fu con Peggy Harper nel 1969) durò solo un anno, dal 1983 al 1984. In seguito i due tornarono insieme separandosi definitivamente nel 1991. Nel 1992 Simon è convolato a nozze con la cantante folk Edie Brickell. Nel 2018 il cantautore si è ufficialmente ritirato dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia, dopo un tour d’addio. A luglio 2021 è tornato a esibirsi nel concerto a Central Park per festeggiare l’uscita di New York dal Covid. Sempre l’anno scorso ha venduto il suo intero catalogo musicale, oltre 400 canzoni, alla Sony, come già avevano fatto tra gli altri Bob Dylan e Neil Young. Tag43 vi dà il buongiorno con The Sound of Silence, cantata da Simon a Hyde Park nel 2018.