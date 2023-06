Il 13 giugno 2017 moriva Anita Pallenberg, musa degli Stones

Il 13 giugno 2017 moriva Anita Pallenberg, modella, attrice e stilista italiana, nota soprattutto per essere stata la compagna di Brian Jones e poi di Keith Richards. In un’intervista a La Stampa del 2016 disse di sé: «La mia vita si è basata sul fascino, sono una vagabonda. Un’avventuriera. Non ho un talento specifico. Magari lo avessi avuto».

Anita Pallenberg, musa degli Stones

Nata a Roma nel 1944 da un agente del turismo italiano, Arnoldo Pallenberg, e da una segretaria tedesca Paula Wiederhold, Anita era una modella quando nel 1965 incontrò i Rolling Stones a Monaco durante una tappa del loro tour. Cominciò così la relazione con Brian Jones, terminata due anni dopo quando Keith Richards, in Marocco, vide Jones picchiarla. Così la caricò in auto e la riportò in Inghilterra. I due fecero coppia fissa per ben 15 anni. Insieme ebbero tre figli Marlon Richards (nato nel 1969), Dandelion Richards (nata nel 1972), nota col nome di Angela Richards; infine Tara Richards, nato nel 1976 e morto per problemi di salute poco dopo la nascita.

La Black Queen di Barbarella

Sul grande schermo Anita Pallenberg interpretò Black Queen in Barbarella accanto a Jane Fonda e recitò insieme con Michel Piccoli nel film di Marco Ferreri Dillinger è morto (1968). Partecipò anche al film di debutto come attore di Mick Jagger uscito in Italia con il titolo Sadismo. Secondo alcune voci i due ebbero un breve flirt. Anita cadde nel tunnel dell'eroina e nel 1977 venne arrestata a Toronto per uso di stupefacenti. A quel punto lei e Keith Richards andarono in un centro di riabilitazione. Dopo la fine della storia con Richards si buttò nel mondo della moda come stilista.