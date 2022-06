Il 13 giugno 1989 usciva Oro incenso & birra di Zucchero

Il 13 giugno 1989 usciva Oro incenso & birra, quinto album in studio di Zucchero Fornaciari. Pietra miliare della carriera del bluesman emiliano, è stato per sette anni il disco italiano più venduto nel mondo, con oltre 8 milioni di copie, prima di venire superato da Romanza di Andrea Bocelli. Oro, incenso & birra compare al 26esimo posto nella classifica di Rolling Stones dei 100 dischi italiani più belli di sempre.

Tutta la rabbia in un disco

Se a fine Anni 80 la carriera di Zucchero stava volando – era reduce dal successo di Blue’s uscito nel 1987 – lo stesso non si può dire della sua situazione sentimentale. «Ero sotto le rotaie di un treno per via di Angela (la moglie, ndr) ma credo che tutta questa rabbia abbia fatto bene all’album», raccontò l’autore. «Alla fine gli ha dato un bel carattere». Le tracce, nove in tutto, sono ancora tra i brani più conosciuti di Zucchero tanto da rendere Oro, incenso & birra un album cosiddetto di “all hits”. L’introduzione di Overdose (d’amore), alla cui realizzazione collaborò Rufus Thomas, getta le basi per le atmosfere gospel di tutti i brani successivi. Da sottolineare, inoltre, il contributo del “pioniere” dell’organo Hammond Jimmy Smith. Nice (Nietzsche) che dice, pezzo rock veloce con aperture melodiche, è una critica sarcastica nei confronti della moglie, la quale era solita citare il filosofo durante i loro litigi: «Non c’è confine/Tra il bene e il male/Non c’è mai fine mai/Quante parole/Niente di buono/Né di cattivo/Oh mamma mia che stress, resto da solo». Ma è anche un’ode ai piaceri terreni, in primo luogo il sesso. E proprio il sesso è centrale ne Il mare: «Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna/ E dietro una tendina di stelle», citazione questa del poeta Piero Ciampi. E, ancora: «Amore e sesso, sesso, sesso/Sono un assetato/Perché tu sei l’acqua l’acqua del peccato».

Da Madre dolcissima a Diamante, in ricordo della nonna

A colpire maggiormente il pubblico internazionale furono però altre due canzoni: Madre dolcissima, una sorta di preghiera dalle atmosfere più decisamente blues, la cui versione inglese Mama è arricchita da un assolo di Stevie Ray Vaughan, e Diavolo in me con l’intro affidata ad Arthur Miles. Dopo la più leggera A Wonderful World, in cui suona Eric Clapton, si trova Diamante, ballata il cui testo fu affidato a Francesco De Gregori. La canzone è una dedica alla nonna di Zucchero e richiama colori e sapori della campagna emiliana del Dopoguerra. L’album si chiude con Libera l’amore, il cui testo, quasi inesistente, lascia ampio spazio alla musica composta da Ennio Morricone. Tag43 vi dà il buongiorno con la carica di Nice che dice live dal Cremlino nel 1991.