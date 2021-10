Il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo sbarcò in America con le tre caravelle. Partito il 3 agosto da Palos de la Frontera, in Andalusia, il navigatore genovese raggiunse l’isola di San Salvador (Bahamas) dopo poco più di due mesi, convinto all’inizio di trovarsi in Asia. La sua scoperta aprì alla colonizzazione degli europei dell’intero continente, da nord a sud. A lui sono dedicati diversi luoghi in tutta l’America, tra cui la stessa nazione della Colombia. A esattamente 300 anni da quella scoperta, a New York si festeggiò il primo Columbus Day, e fu il presidente statunitense Franklin Delano Roosvelt a renderlo poi festa nazionale. In altri Paesi del continente il 12 ottobre si festeggia il Dia de la Raza, giorno del primo incontro tra nativi ed europei, ma il Venezuela nel 2002 ne cambiò il nome in Dia de la resistencia indigena.

L’omaggio di Ridley Scott a Cristoforo Colombo

Nel 1992, in occasione dei 500 anni dalla scoperta dell’America, Ridley Scott girò il film 1492 – La conquista del paradiso, con Gerard Depardieu nel ruolo dell’esploratore. Il film ripercorre i primi due viaggi nel Nuovo Mondo del genovese, soffermandosi anche sugli effetti che le sue missioni hanno avuto sui nativi. In questo video, Colombo risponde per le rime a un membro dell’equipaggio che aveva definito «maledetto» il viaggio del 1492.

Come altri monumenti del passato, anche le statue di Colombo sono state abbattute o sfregiate negli Usa nel corso delle proteste del movimento Black Lives Matter, considerate simbolo dell’inizio colonialismo e del razzismo nel Paese. In realtà, sull’opportunità di festeggiare o meno il Columbus Day se ne parla da tempo negli Stati Uniti: quest’anno, l’11 ottobre, si è quindi celebrato il giorno in onore delle comunità di nativi americani.

La figura di Cristoforo Colombo nelle canzoni di Dalla e Guccini

Quando ancora la sua figura non era così in discussione, però, all’esploratore genovese sono stati dedicati brani da parte di cantautori italiani: nel 1972 Lucio Dalla compose Sulla rotta di Cristoforo Colombo, storia di un marinaio disilluso che sognava imprese eroiche, ma con una vita molto più ordinaria.

Ne 2004 invece Francesco Guccini scrisse Cristoforo Colombo, brano dell’album Ritratti. In questa canzone il genovese parte per il Nuovo Mondo carico di belle speranze, ma all’arrivo invece di trovare una «fiaccola di libertà», vede «torri di cristallo», aerei di guerra, tacchini nel Giorno del Ringraziamento, condannati a morte. E scappa via. Tag43 vi dà il buongiorno proprio con queste due canzoni.