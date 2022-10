Il 12 ottobre 1962 nasceva Luca Carboni

Oggi 12 ottobre Luca Carboni compie 60 anni. Uno dei simboli di Bologna con Dalla, Morandi, gli Stadio, Bersani e Cremonini. Quarto di cinque figli, nasce a Bologna nel 1962 e si appassiona alla musica fin da bambino imparando a soli sei anni a suonare il pianoforte. Presto si rende conto che lo studio non fa per lui, comincia così a lavorare: prima in un’azienda di carrozzine e giocattoli poi come commesso in un negozio di abbigliamento in centro. Non prima però di aver fondato a 14 anni i Teobaldi Rock insieme con Andrea Bellodi, Giovanni Cannamela, Antonello Giorgi, Nicola Lenzi e Marco Toschi. I Teobaldi sono fino agli Anni 80 un punto di riferimento della scena bolognese punk e new wave. Nel 1981 pubblicano il loro primo e unico 45 giri con le canzoni L.N e Odore d’inverno sciogliendosi però subito dopo.

La collaborazione con gli Stadio e i primi grandi successi

L’occasione per ricominciare arriva dagli Stadio che nel 1982 leggono un testo che Carboni aveva lasciato nella mitica Osteria da Vito, in Cirenaica, e gli propongono di scrivere per il loro primo album. Nasce così Navigando controvento. Grazie a Gaetano Curreri, Carboni nel 1984 riesce a realizzare il primo album con la RCA, …intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film che vanta la coproduzione dello stesso Curreri e la collaborazione di Ron e di Lucio Dalla. L’album vende 30 mila copie e il singolo Ci stiamo sbagliando oltre 50 mila. Nel 1985 esce il secondo album – Forever – che conferma e supera il successo del primo disco. Nel 1987 è la volta di Luca Carboni che contiene successi come Silvia lo sai, canzone che diventa un inno generazionale, e Farfallina.

Carboni e lo sport: dalla fede fortitudina all’inno del Bologna

Nel 1992 esce il disco Carboni che contiene hit come Ci vuole un fisico bestiale, Mare mare con cui vince il Premio Singoli al Festivalbar e il premio come Miglior artista dell’anno a Vota la voce. Altri singoli di grande successo sono La mia città e Le storie d’amore. L’album supera il milione di copie. Da sempre legatissimo alla città – nel 2016 esce il singolo Bologna è una regola – di fede fortitudina, nel 1988 scrive Le tue ali Bologna, l’inno del Bologna insieme con Andrea Mingardi, Lucio Dalla e Gianni Morandi.

Tra le altre numerosissime collaborazioni si ricordano anche quelle con Pino Daniele, Jovanotti, Cesare Cremonini. Ma anche Biagio Antonacci, Franco Battiato, Samuele Bersani, fino a lo Stato Sociale. L’ultimo lavoro di Carboni – Sputnik – risale al 2018. Ora è al lavoro al suo 13esimo disco di inediti insieme con Marta Venturini. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno sulle note di Vieni a vivere con me del 1987.