Il 12 novembre 1989 a Bologna, nel quartiere Navile, veniva annunciata quella che sarà definita come la Svolta della Bolognina: lo scioglimento del Partito Comunista Italiano e la sua confluenza, il 14 febbraio 1991, nel Partito Democratico della Sinistra. Il Muro di Berlino era crollato da tre giorni e, a sorpresa, quel giorno Achille Occhetto si presentò in città per partecipare alle celebrazioni della battaglia della Bolognina del 7 novembre del 1944.

L’annuncio di Occhetto nella sala comunale della Bolognina

Davanti a una platea di ex partigiani riuniti nella sala comunale del civico 17 di via Pellegrino Tibaldi, Occhetto, accompagnato da una delegazione dell’Anpi e dall’allora segretario Pci di Bologna Mauro Zani, spiegò che occorreva «andare avanti con lo stesso coraggio che fu dimostrato durante la Resistenza. Gorbaciov prima di dare il via ai cambiamenti in Urss incontrò i veterani e disse loro: “Voi avete vinto la Seconda Guerra mondiale, ora se non volete che venga persa non bisogna conservare ma impegnarsi in grandi trasformazioni».

La caduta del Muro di Berlino e l’idea di sciogliere il Pci

In un’intervista a Repubblica del 2019 Occhetto raccontò come arrivò alla decisione che mise fine al Pci. «Era il 9 novembre 1989 ed ero a Bruxelles per incontrare il leader laburista Neil Kinnock. Rimanemmo ipnotizzati di fronte alle immagini televisive che giungevano da Berlino. Stavano picconando il Muro. Dissi subito ai giornalisti: “Qui non crolla soltanto il comunismo, ma tutto il Novecento”. “Cambierete nome?” mi domandò Kinnock. E io: “È molto difficile, è molto difficile, è molto difficile”». Così invece fu. Alla fine servirono due congressi per arrivare al Pds: il primo a Bologna dal 7 all’11 marzo 1990 e il secondo, il XX e ultimo del Pci, a Rimini il 31 gennaio 1991 dove vinse la mozione di Occhetto, appoggiata, tra gli altri, da Massimo D’Alema, Walter Veltroni e Piero Fassino. Il nuovo partito nacque il 3 febbraio di quell’anno. Il 15 dicembre 1991 nasceva invece dal Fronte del No il partito della Rifondazione Comunista. I dibattiti che animarono le sezioni del Pci dopo l’annuncio della Svolta sono stati raccontati nel documentario La Cosa di Nanni Moretti che ai dolori della sinistra poco tempo prima aveva dedicato il capolavoro Palombella Rossa. Tag43 vi dà il buongiorno con alcuni interventi di compagni in varie sezioni d’Italia tratti da La Cosa.