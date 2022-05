12 maggio 2022, Giornata Internazionale dell’infermiere

Il 12 maggio è la Giornata internazionale dell’infermiere. Ogni anno la ricorrenza è celebrata al fine di valorizzare il contributo degli infermieri nella società. È stata istituita nel 1965 dal Consiglio Internazionale degli Infermieri.

Il 12 maggio coincide con l’anniversario della nascita di una delle fondatrici dell’infermieristica moderna, Florence Nightingale. Rappresenta un’opportunità per gli infermieri di tutto il mondo per celebrare la loro professione e per riconoscere il loro contributo contributo e sacrificio. Ciò è particolarmente pertinente oggi, poiché tanti infermieri vivono e lavorano in aree di conflitto, tra cui Ucraina, Yemen, Myanmar, Etiopia, Afghanistan e altrove.

Il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) sceglie ogni anno un tema e distribuisce un kit divulgativo che contiene materiale educativo e informativo. Il tema di quest’anno è “Infermieri, una voce da guidare: investire nell’assistenza infermieristica e rispettare i diritti per garantire la salute globale”.

Il concetto chiave scelto dalla Federazione Nazionale delle professioni infermieristiche (Fnopi) per l’edizione 2022 della ricorrenza è saldato al tema del Congresso nazionale itinerante. Il titolo è “Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace”, e si concluderà proprio oggi a Palermo, dopo un anno esatto dall’avvio avvenuto a Firenze il 12 maggio 2021.

La Fnopi per la campagna 2022 della giornata dedicata agli infermieri ha realizzato 3 diverse locandine incentrate su alcuni dei valori propri delle professioni infermieristiche, con 3 headline e altrettanti sottotitoli. “L’infermiere è vita – Senza infermieri il rischio di mortalità aumenta del 30%”; “È relazione – Senza infermieri non c’è prossimità territoriale e le cure del paziente rischiano di essere abbandonate”; “L’infermiere è futuro – Senza infermieri il nostro Servizio sanitario nazionale non cresce”.

Le locandine ritraggono infermieri in azione. La loro immagine, però, è sbiadita, al fine di ribadire l’assoluta necessità di tale figura professionale. Gli slogan proposti in oltre un decennio, si legge sul sito della Fnopi, ribadiscono tutti la scelta di stare “dalla parte del cittadino”.

Le iniziative Fnopi

In occasione della giornata internazionale dell’infermiere, la Fnopi ha organizzato due eventi di rilevanza nazionale. Il 12 maggio 2022, a Palermo, al Teatro Politeama, dalle ore 11 alle ore 14.30, andrà in scena l’evento conclusivo del Congresso nazionale itinerante che per un anno intero ha attraversato l’Italia premiando tante eccellenze infermieristiche legate a nuovi modelli di assistenza territoriale.

Fino al 13 maggio 2022, a Bologna Fiere, la Federazione nazionale sarà inoltre presente, con un proprio stand a ExpoSanità, una mostra internazionale a servizio della sanità e dell’assistenza. Parteciperà, in data odierna, 12 maggio, ore 14.30, al convegno “Infermiere protagonista dell’assistenza territoriale: nuovi modelli organizzativi” e venerdì 13 maggio, alle 9, all’appuntamento “Evoluzione dei servizi per la non autosufficienza tra residenzialità e domiciliarità”.