Il 12 maggio 1928 nasceva Burt Bacharach

Il 12 maggio 1928 a Kansas City nasceva Burt Bacharach. Vincitore di numerosi premi, è conosciuto soprattutto per i grandi successi discografici negli anni 1962-1969 scritti assieme a Hal David e interpretati principalmente da Dionne Warwick.

Bacharach e la collaborazione dorata con Hal David

Figlio di Irma e Bert Bacharach, discende da una famiglia di ebrei tedeschi. Dopo aver studiato musica alla McGill University e alla Mannes School of Music è stato, negli Anni 50 e nei primi 60, pianista, arrangiatore e direttore della formazione che accompagnava Marlene Dietrich nei suoi spettacoli. Nel 1958 arrivò il primo grande successo con Magic Moment cantata da Perry Como. Sempre alla fine degli Anni 50 cominciò la collaborazione con il paroliere Hal David con cui firmò successi internazionali per quasi 20 anni: da Walk On By a Do You Know the Way to San Josè, da I Say a Little Prayer a A Look of Love – inserita nella colonna sonora di Casino Royale – fino a Anyone Who Had a Heart. Nel 1969 il duo compose la canzone di maggior successo Raindrops Keep Falling on My Head scritta per l’acclamato film Butch Cassidy and the Sundance Kid con Paul Newman e Robert Redford.

Il rapporto con l’Italia: da Ornella Vanoni a Karima e Mario Biondi

Il duo Bacharach-David si sciolse nel 1973, in seguito al disastro di pubblico e di critica del film Orizzonte perduto, remake del classico del 1937, per il quale i due avevano composto la colonna sonora. La rottura allontanò anche Dionne Warwick. Bacharach tentò successivamente alcuni progetti solisti, fra cui l’album del 1977 Futures, ma senza replicare il successo passato. Nei primi Anni 80 il compositore conobbe una nuova stagione di successi grazie alla collaborazione con Carole Bayer Sager che divenne anche la sua seconda moglie. Tra i loro successi il più memorabile è senza dubbio That’s What Friends Are For del 1985 che riunì Bacharach e la Warwick. Tante le collaborazioni del compositore durante la sua carriera: da Barbra Streisand a Natalie Cole fino a Ornella Vanoni. Negli ultimi anni Bacharach ha rinsaldato il legame con l’Italia: nel 2009 ha prodotto la canzone Come in ogni ora di Karima, canzone arrivata seconda a Sanremo dove gareggiava tra le Nuove Proposte. Sempre nel 2009, ha scritto la canzone Something that Was Beautiful per Mario Biondi, inclusa nell’album If.

