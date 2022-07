Il 12 luglio 2008 moriva Gianfranco Funari

“Se uno è stronzo, non je posso di’ stupidino – si crea delle illusioni – je devi di’ stronzo!”. È una delle citazioni al veleno più famose di Gianfranco Funari, che morì a 76 anni a Milano esattamente 14 anni fa, il 12 luglio 2008. Giornalista, romano, nella sua vita è stato tante cose: conduttore televisivo, opinionista, scrittore e persino cantante: si era definito ironicamente “il giornalaio più famoso d’Italia”. Celebre per la parlata romanesca e lo stile diretto infarcito anche di termini forti e parolacce, riusciva a trattare qualsiasi tema politico e di attualità ricamandoci sopra una polemica.

Gli inizi da cabarettista e gli scontri con Berlusconi e Craxi

Il piglio da cabarettista non era casuale, visto che iniziò proprio così, in vari locali romani negli Anni 60, fino all’approdo al Derby di Milano. Il debutto in televisione avvenne con il programma nel programma La domenica è un’altra cosa, condotto da Raffaele Pisu. Anni dopo fu di fatto cacciato da Fininvest per colpa di attriti con Silvio Berlusconi, che assecondò Bettino Craxi nella volontà di censurarlo. Poi a Mediaset ci tornò, fece diverse parentesi anche in Rai. Dopo una vittoria nella causa contro RTI ottenne un risarcimento di oltre un miliardo e mezzo di lire e quindi fu reintegrato nella televisione del Biscione.

Fece pure il direttore di giornali e provò a scendere in politica

Nella sua carriera ci sono anche una breve esperienza alla direzione del quotidiano L’Indipendente, nel 1994, il debutto su Odeon TV e Cinquestelle, il primo esperimento in Italia di una diffusione satellitare in diretta su circuiti televisivi minori, e la discesa in campo in politica, seppur solo accennata: Nel 1997 decise di candidarsi a sindaco di Milano con una sua Lista Funari, ma all’ultimo momento rinunciò al progetto, anche se i sondaggi gli attribuivano un buon consenso.

L’indimenticabile imitazione di Corrado Guzzanti

Funari apparve anche come attore in film per il cinema (Simpatici & antipatici di Christian De Sica nel 1998, Nessun messaggio in segreteria, di Paolo Genovese e Luca Miniero nel 2005) e in opere teatrali. È stato anche una delle imitazioni indimenticabili di Corrado Guzzanti, che inventò la parodia proprio quando lo showman stava progettando di entrare in politica. La somiglianza con la voce era impressionante: Guzzanti riuscì a riprodurre la tonalità quasi uguale a quella del vero Funari, con la cantilenante parlata romanesca del presentatore. Un altro punto di forza era l’imitazione dell’inconfondibile gestualità. Tag43 vi dà il buongiorno riproponendovi uno di quei riuscitissimi sketch.