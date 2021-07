Il 12 luglio 1962 la storia della musica è cambiata per sempre. Al Marquee club di Londra, uno dei templi del rock, fecero il loro debutto sulle scene i Rolling Stones. La band inglese era composta da Mick Jagger alla voce, Keith Richards ed Elmo Lewis alle chitarre, Dick Taylor al basso e Ian Stewart al piano. Giallo sul batterista che secondo alcuni sarebbe stato Tony Chapman, per altri – Richards incluso – invece, si trattava di Mick Avory. Impossibile appurarlo con certezza, visto che non esistono video di quella prima serata. La composizione degli Stones è poi negli anni è cambiata: a Jagger e Richards si sono aggiunti Ronnie Wood e Charlie Watts.

altro momento leggendario, l'esibizione improvvisata della band con Muddy Waters, nel 1981, al Checkerboard Lounge di Chicago. Proprio a un singolo dell'artista statunitense – Rollin' Stone – il gruppo inglese deve il proprio nome.