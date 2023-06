Il 12 giugno 1981 usciva al cinema I predatori dell’arca perduta

Il 12 giugno 1981 usciva nei cinema americani I predatori dell’arca perduta, film diretto da Steven Spielberg e capostipite della saga cinematografica di Indiana Jones, impersonato da Harrison Ford. La pellicola, film con il maggior incasso dell’anno con 330 milioni di dollari guadagnati al botteghino, si rivelò un successo di pubblico e ricevette anche il plauso della critica: capace di creare un impatto immediato e duraturo sulla cultura popolare, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti lo ha selezionato per la conservazione nel National Film Registry nel 1999.

La trama de I predatori dell’arca perduta: ‘Indy’ contro i nazisti

Ne I predatori dell’arca perduta, ambientato nel 1936, l’archeologo americano Indiana Jones riceve da parte del governo il compito di localizzare il luogo in cui è stata sepolta l’Arca dell’Alleanza prima che lo facciano i nazisti, i quali stanno per impossessarsi dell’antico contenitore dei frammenti delle tavole di Comandamenti, in grado di garantire a chi lo possiede poteri sovrannaturali.

Tra poco al cinema il quinto e ultimo capitolo della saga

Tra i motivi del successo de I predatori dell’arca perduta un monumentale Harrison Ford, a suo agio nella parte dell’eroe duro, deciso e autoironico, come il contrabbandiere spaziale Ian Solo già interpretato nella serie di Guerre stellari. Ford, che l’anno successivo sarebbe stato Rick Deckard in Blade Runner, nel corso della carriera ha vestito altre quattro volte i panni dell’archeologo più famoso del cinema: nel 1984 uscì il prequel Indiana Jones e il tempio maledetto, seguito nel 1989 da Indiana Jones e l’ultima crociata, chiusura della trilogia originale. Un quarto film, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2008. E il 30 giugno 2023, a 19 anni di distanza dal precedente capitolo, arriverà nei cinema Indiana Jones e il quadrante del destino.

Tag43 vi dà il buongiorno con la famosa scena iniziale de I predatori dell’arca perduta, ambientata in un tempio peruviano con trabocchetti e trappole mortali.