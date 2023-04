Il 12 aprile del 1954 Bill Haley & His Comets registravano Rock Around the Clock

Il 12 aprile del 1954 la band statunitense Bill Haley & His Comets registrava il brano Rock Around the Clock. La canzone, oggi famosissima, fu inizialmente pubblicata come B-side di Thirteen Women (and Only One Man in Town) e poi raggiunse il grande successo l’anno successivo, quando fu scelta come colonna sonora del film Il seme della violenza: capace di arrivare in vetta alla alla classifica Billboard Hot 100 – dove rimase per otto settimane – fu il primo singolo rock and roll a raggiungere questo risultato.

La canzone che ha portato il rock nella cultura mainstream

La canzone, vero e proprio inno per i giovani ribelli degli Anni 50, viene considerata la registrazione che, più di ogni altra, ha portato il rock ‘n’ roll nella cultura mainstream di tutto il mondo. La melodia della canzone Rock Around the Clock aveva forti somiglianze (eufemismo) con quella del primo successo di Hank Williams: Move It On Over del 1947, brano che a sua volta doveva molto al blues Going to Move to Alabama di Charley Patton, registrato nel 1929. Nel 1953 sempre Bill Haley & His Comets avevano inciso Crazy Man, Crazy e nel 1954 Big Joe Turner aveva dato alle stampe Shake, Rattle and Roll: ma dopo Rock Around the Clock tutto cambiò. A stretto giro Little Richard pubblicò Tutti Frutti, Chuck Berry Maybellene e Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire, poi sarebbe arrivato Elvis a prendersi il trono del “Re del rock”.

La registrazione del brano avvenne solo dopo il passaggio alla Decca

Bill Haley certamente non era stato il primo a incidere un brano rock ‘n’ roll, né il primo a fare uso della parola “rock”. E nemmeno a scriverlo, quel brano. La canzone fu infatti composta da Max C. Freedman e James E. Myers alla fine del 1952. Depositata il 31 marzo 1953, fu poi offerta a Bill Haley, per cui era stata pensata fin dall’inizio. Reduci dal successo di Crazy Man, Crazy, a causa di problemi tra il produttore Dave Miller e la casa discografica Essex Records, il cantante e la sua band riuscirono a inciderla solo l’anno successivo, dopo essere passati alla Decca, l’etichetta di Bing Crosby, Pat Boone e Fats Domino. E non furono tra l’altro i primi a farlo: Rock Around the Clock era stata infatti già registrata nel frattempo, per la precisione il 20 marzo 1954, dal gruppo Sonny Dae and His Knights, che si sciolse di lì a poco senza aver ottenuto successo. Decisamente opposta la sorte del brano nella versione di Bill Haley & His Comets. In fondo, era stata scritta proprio per loro.

La tribolata incisione e il successo grazie a Il seme della violenza

Bill Haley & His Comets registrarono Rock Around the Clock al Pythian Temple, storico palazzo di Manhattan dove si trovavano gli studi della Decca. La band raggiunse New York in traghetto da Philadelphia in ritardo, visto che l’imbarcazione era rimasta bloccata in una secca. In studio li stava aspettando l’importante produttore Milt Gabler, che per il primo singolo della band targato Decca aveva deciso di puntare su Thirteen Women (and Only One Man in Town). Solo alla fine della session la band registrò Rock Around the Clock, con due frettolosi take mentre uno spazientito Sammy Davis Jr aspettava fuori il suo turno. Nel primo la voce di Haley rimase sommersa dal suono del gruppo, mentre nel secondo accadde il contrario. A confezionare la versione finita su vinile furono i fonici della Decca. A decretarne il successo fu invece Il seme della violenza, film in cui il brano si può sentire tre volte: all’inizio, a metà, alla fine. La canzone diventò il brano-simbolo di questo film, a cui fu attribuita la colpa dell’aumento di violenza e vandalismo in tutto il mondo. Ovviamente, questo regalò alla canzone immensa notorietà tra i giovani ribelli dell’epoca: furono 25 i milioni di copie vendute. La ribellione del rock era iniziata.

