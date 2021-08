Il 12 agosto 1949 nasceva a Glasgow Mark Knopfler, chitarrista, cantautore e produttore famoso soprattutto per essere stato il leader dei Dire Straits. Il gruppo, di cui facevano parte anche il fratello David, John Illsley e Pick Whiters, è stato attivo dal 1977 al 1995, e in quasi vent’anni di carriera ha pubblicato nove album, di cui tre dal vivo, vendendo oltre 120 milioni di copie in tutto il mondo. Brothers in Arms, quinto disco del gruppo pubblicato nel 1985 è tutt’ora, con più di 30 milioni di copie vendute, uno degli album di maggior successo nella storia della musica.

Mark Knopfler è stato l’autore di quasi tutti i brani della band, e l’unico insieme a Johns Illsley a farne parte fino al loro scioglimento. Sia i Dire Straits che lo stesso Knopfler hanno conservato fino alla fine uno stile sobrio e pacato, in netta controtendenza con l’immagine classica delle rockstar. Anzi, il musicista ha cominciato ad allontanarsi dalla band col crescere del successo, infastidito dalla notorietà e da tutto ciò che comporta. Da solista ha pubblicato nove album, rimanendo fedele al suo inconfondibile stile chitarristico, caratterizzato anche dal non utilizzo del plettro. Tag43 vi dà il buongiorno con questa versione di 11 minuti di Sultans of Swing, uno dei brani più famosi dei Dire Straits, suonata dalla band al teatro Hammersmith Odeon di Londra nel 1983, nel corso del tour Alchemy Live.