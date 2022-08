Il 12 agosto 1964 moriva Ian Fleming

Il 12 agosto 1964 moriva il “papà” della spia più famosa della cultura pop: Ian Fleming, autore del romanzi con protagonista l’agente 007, che hanno poi ispirato la saga cinematografica di James Bond, giunta con No Time do Die al 25esimo capitolo. Nato da una famiglia aristocratica inglese, Fleming lavorò come giornalista per l’agenzia Reuters, come inviato a Berlino, a Londra e a Mosca, dove prosegue la carriera come inviato speciale del Times. Abbandonato in seguito il giornalismo, diventò socio della banca di famiglia. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale entrò nel servizio segreto della Marina britannica, dirigendo attivamente una serie di operazioni che saranno la base delle esperienze che daranno vita al personaggio di James Bond.

Ian Fleming creò James Bond nella tenuta Goldeneye

Tornato al giornalismo dopo la fine del conflitto, come capo degli esteri sulle pagine del Sunday Times, nel 1946 Fleming acquistò la tenuta Goldeneye, in Giamaica, dove trascorse i mesi da gennaio a marzo fino al 1964: è proprio ai Caraibi, che l’autore britannico scrisse tutti i romanzi che hanno come protagonista James Bond, di cui l’ultimo pubblicato postumo. Il primo vide la luce nel 1952, come “antidoto” alla noia del matrimonio con la contessa Anne Geraldine Rothermere. «Fumo, sudore: alle tre del mattino l’odore di un casinò dove si gioca forte è nauseante. Sarà l’odore, o il fumo, o il sudore. Di fatto, il logorio interiore tipico dell’azzardo un misto di avidità, paura e tensione diventa intollerabile»: questo l’incipit di Casino Royale, pubblicato l’anno successivo.

In tutto, Fleming dedicò a James Bond 12 romanzi e due raccolte di racconti. Ma perché la spia si chiama così? A quanto pare, Fleming lo “rubò” il nome a un ornitologo americano del quale possedeva un libro. E che, forse, soggiornò pure in Giamaica, proprio nei pressi di Goldeneye. Quanto alla sigla dell’agente segreto, la doppia cifra 00 è associata a una sezione ben specifica dell’MI6, quella dell’élite di agenti con “licenza di uccidere”: Bond è il settimo a cui è stata concessa.

007: quando l’agente passò dalle pagine al grande schermo

Nel 1962 i produttori Harry Saltzman e Albert R. Broccoli decisero di realizzare un film ispirato al romanzo Licenza di uccidere, uscito quattro anni prima (titolo originale Dr. No). Realizzata a basso costo e con protagonista lo sconosciuto attore scozzese Sean Connery, la pellicola si rivelò un enorme successo commerciale. Il resto è storia.

Tag43 vi dà il buongiorno con la prima apparizione sul grande schermo dell’agente 007: Bond, James Bond.