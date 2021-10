Dal 2012, l’11 ottobre è la Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze delle Nazioni Unite. Una data che serve per ricordare un obiettivo: la parità di genere. Quest’anno il tema è la tecnologia e come possa aiutare le giovani donne a cambiare il mondo.

On 11 October, join UN Women to celebrate the International #DayOfTheGirl! This year’s theme is #technology and how it can empower girls to make the change for gender equality. #GenerationEquality pic.twitter.com/mr9Z82dtkh — UN Women (@UN_Women) October 7, 2021

Gianni Rodari e la distruzione scanzonata degli stereotipi di genere

Per celebrare la giornata delle bambine e delle ragazze, Tag43 vi dà il buongiorno con una poesia di Gianni Rodari scritta per la figlia Paola. Lo scrittore e pedagogista è stato tra i primi a rompere gli stereotipi di genere. Le bambine protagoniste delle sue favole – da La bambola a transistor a La Bambina dai capelli d’oro – sono infatti lontane dalle timide e paurose eroine classiche. Sono intraprendenti, autonome. E, soprattutto, non subiscono le decisioni di qualcun altro ma sanno prendere in mano la loro vita. In questo Rodari anticipò l’onda di cambiamento degli Anni 60 e 70. Nella sua opera (e vita) non esistono ruoli di genere per padri e madri, né modelli patriarcali. Solo famiglie in cui «non comanda nessuno perché ci si vuole bene».

Dirti di sì

Il gioco di fare da sola

è quello che più ti tenta

già non vuoi che ti tenga la mano

ogni giorno vai più lontano

per questo sono così pronto

a dirti sempre di sì

per ripagarmi fin d’ora

dei no che mi dovrai dire

per essere giusta con te stessa