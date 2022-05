L’11 maggio 1981 moriva Bob Marley, «poet and a prophet», per citare Give it Away dei Red Hot Chili Peppers. Nato a Nine Mile in Giamaica il 6 febbraio 1945 e cresciuto negli slums di Kingston, Robert Nesta Marley è stato uno degli ambasciatori del reggae nel mondo rendendo questo genere popolare fuori dai confini nazionali, tanto che un mese dopo la morte venne insignito del Jamaica Order of Merit. Figlio di un giamaicano bianco di origini inglesi e di una donna di colore abbandonata mentre era incinta, Marley rifiutò sempre la figura paterna tanto da dichiarare: «Non ho avuto padre. Mai conosciuto… Mio padre era come quelle storie che si leggono, storie di schiavi: l’uomo bianco che prende la donna nera e la mette incinta».

Marley e il movimento Rastafari

Bob Marley venne educato da cristiano ma decise nel tempo di seguire il movimento Rastafari, la cui dottrina considerava l’imperatore etiope Haile Selassie I (1892-1975) come l’incarnazione di Dio. Nel 1966 visitò la Giamaica e chiese a dei missionari della Chiesa ortodossa d’Etiopia di fermarsi. Uno di questi, Abunda Yesehaq, divenne arcivescovo e molto amico di Marley, legame che portò il musicista a convertirsi negli ultimi anni della sua vita. Sempre nel 1966 Bob Marley sposò Alpharita Costancia Anderson, conosciuta da lì in poi come Rita Marley, una componente delle I Threes (Rita Marley, Marcia Griffiths e Judy Mowatt). Da lei ebbe tre dei suoi 13 figli (due adottati dalla precedente relazione di Rita, tre avuti con la stessa, e altri otto con altre donne).

Bob Marley, più che musicista fu attivista e politico

La carriera musicale di Marley cominciò nel 1961 con il primo singolo Judge Not. Visto lo scarso successo, nel 1964 decise di formare con Bunny Livingston e Peter Tosh la band The Wailers. Dopo il loro scioglimento, nel 1974, riformò la band reclutando nuovi elementi, ma continuò a suonare e a pubblicare dischi con il nome Bob Marley & the Wailers. Ma Bob Marley fu soprattutto un attivista. La sua musica è dedicata alla lotta contro l’oppressione politica e razziale e all’invito all’unificazione dei popoli di colore come unico modo per raggiungere la libertà e l’uguaglianza. Leader politico, spirituale e religioso, nel 1978 gli fu conferita, a nome di 500 milioni di africani, la medaglia della pace dalle Nazioni Unite.

La svolta con No Woman, No Cry nel 1975

La svolta nella carriera si ebbe nel 1975 quando Bob Marley incise il singolo No Woman, No Cry, dall’album Natty Dread. Questo fu seguito dal successo del 1976, Rastaman Vibration. Nello stesso anno si trasferì nel Regno Unito dove registrò gli album Exodus – che includeva successi come Jammin’ e One Love – e Kaya. Nel luglio 1977, Marley notò una ferita nell’alluce destro, e pensò di essersela procurata in un incidente durante una partita di calcio. Successivamente durante un’altra partita l’unghia dell’alluce si staccò. Solo a quel punto fu fatta la diagnosi corretta: melanoma acrale. Da alcuni medici gli fu consigliato di amputare l’alluce, da altri solo il letto dell’unghia; Bob scelse per motivi religiosi, la seconda opzione ma il melanoma non fu curato del tutto e continuò a progredire. Nel 1978 Bob Marley organizzò un concerto politico in Giamaica, il One Love Peace Concert. Nel 1980 il disco Uprising segnò la fine della sua produzione. Un lavoro dal forte significato religioso che conteneva singoli come Redemption Song e Forever Loving Jah. Dopo un tour europeo che toccò anche l’Italia con le date di Torino e Milano (concerto, quest’ultimo, aperto da Pino Daniele), Marley tornò negli Usa. Dopo due concerti al Madison Square Garden, ebbe un collasso mentre correva a Central Park. L’ultimo show lo tenne a Pittsburgh il 23 settembre 1980. Dopo una sosta a Monaco per farsi visitare, decise di rientrare in Giamaica ma a causa delle sue condizioni fu costretto ad atterrare a Miami. Venne ricoverato al Cedar of Lebanon Hospital. Prima di morire parlò con tutti i suoi figli e a Ziggy ricordò: «Money can’t buy life» (i soldi non possono comprare la vita). Ed è proprio con Redemption Song che Tag43 vi dà il buongiorno: «Emancipate yourselves from mental slavery, no one but ourselves can free our minds» (Emancipatevi dalla schiavitù mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente).