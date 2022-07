L’11 luglio 1989 moriva Laurence Olivier, uno dei più importanti attori e registi del XX secolo. Con Paul Newman e Henry Fonda, condivide il primato di aver vinto prima l’Oscar alla carriera e poi quello come miglior attore. Nel suo caso il primo arrivò nel 1947 e il secondo nel 1949 per l’interpretazione dell’Amleto da lui stesso diretto e prodotto. Nel 1979 infine giunse anche una seconda statuetta alla carriera. Come primo direttore artistico del Royal National Theatre Olivier fu insignito del titolo di baronetto.

Una vita destinata al palcoscenico

Laurence Kerr Olivier nacque il 22 maggio 1907 a Dorking, nel Surrey. Fu il padre Gerard a spingerlo verso la recitazione come lo stesso Olivier scrisse nella sua autobiografia. Frequentò così la Royal Central School of Speech and Drama. Il suo debutto su un palcoscenico avvenne nel 1930 in Private Lives (La dolce intimità) di Noël Coward, a cui seguì Romeo e Giulietta di Shakespeare, in cui alternò al ruolo del protagonista quello di Mercuzio. La prima parte in un film di successo fu invece quella di Heathcliff ne La voce nella tempesta (1939), adattamento del romanzo Cime tempestose di Emily Brontë.

L’amore per Vivien Leigh

Sposato con Jill Esmond – i due divorziarono nel 1940 – Olivier ebbe un’appassionata relazione con Vivien Leigh con cui convolò a nozze il 31 agosto 1940 nel ranch di San Ysidro a Santa Barbara in California. «La prima volta che misi gli occhi sulla proprietaria di questa meravigliosa, inimmaginabile bellezza fu sul palcoscenico del St. James Theatre, dove recitava in The Mask of Virtue di Ashley Dukes», scrisse Olivier in Confessioni di un peccatore. «Con questa parte aveva attirato un notevole interesse, anche se, a quei tempi, non esattamente per il fatto di essere un’attrice promettente. Al di là della sua bellezza, che era magica, aveva un portamento meraviglioso; il collo sembrava quasi troppo fragile per sostenere la testa e la reggeva con un senso di sorpresa e con quella specie di orgoglio del giocoliere che riesce a far sembrare quasi casuale un’abile mossa». I due si lasciarono nel 1960 e un anno dopo Olivier sposò Joan Plowright.

Sul set con Marilyn

Nel 1957 Olivier diresse e interpretò Il principe e la ballerina, tratto da un’opera teatrale di Terence Rattigan, con Marilyn Monroe, che egli aveva fortemente voluto per la parte principale. Nella sua biografia, e anche in quella di Arthur Miller al tempo marito della diva, sono ricordati i problemi avuti durante le riprese a causa della dipendenza di Marilyn da alcol e psicofarmaci. Il periodo che Monroe trascorse nel Regno Unito per il film è al entro di My Week with Marilyn, pellicola del 2011 con Michelle Williams e nei panni di Sir Laurence Olivier Kenneth Branagh.

Sir Olivier spia dei servizi britannici contro i nazisti

Per motivi economici, il National Theatre aveva prosciugato il suo patrimonio, accettò di prendere parte tra il 1973 e il 1986 a molti film tra cui Amore tra le rovine di George Cukor, Re Lear di Michael Elliott e Un omicidio programmato di Alvin Rakoff, con la sola condizione di non partecipare alla loro promozione. Morì a Steyning nel West Sussex in Inghilterra a 82 anni ed è sepolto nell'angolo dei poeti all'interno dell'Abbazia di Westminster. Quindici anni dopo la sua morte, Olivier è apparso in un nuovo film grazie alle tecnologie digitali: alcuni filmati di archivio sono stati integrati in Sky Captain and the World of Tomorrow (2004). Alcuni biografi sostengono che durante la Seconda Guerra mondiale Olivier fosse stato assoldato come spia per conto dei servizi segreti britannici al fine di sensibilizzare Hollywood sulla necessità di intervenire contro la Germania nazista.