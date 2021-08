L’11 agosto del 2014 moriva suicida a 63 anni Robin Williams, uno degli attori più amati dal pubblico. Premio Oscar nel 1998 come miglior attore non protagonista per Will Hunting – Genio ribelle, Williams raggiunse la popolarità negli Stati Uniti negli Anni 70, con il ruolo dell’alieno Mork nella serie Mork e Mindy. Negli Anni 80, poi, arrivò la notorietà a livello globale per le sue interpretazioni nei film Good Morning Vietnam, L’Attimo Fuggente, La leggenda del re pescatore, tutte pellicole che gli valsero la candidatura all’Oscar. Molto apprezzati anche i suoi ruoli in film per le famiglie, come Hook – Capitan Uncino, Mrs. Doubtfire, Jumanji e Patch Adams. È stato anche la voce americana del Genio della lampada nel film della Disney Aladdin del 1992. In carriera ha vinto sei Golden Globe, e negli ultimi anni ha recitato la parte di Teddy Roosvelt nella serie di film Una notte al Museo, tra cui l’ultimo (Il segreto del Faraone) uscito postumo.

Ammise di aver fatto uso di cocaina negli Anni 80, ed era presente la notte in cui il suo amico John Belushi morì di overdose. Sposato tre volte, ha avuto tre figli: Zachary dalla prima moglie, Zelda e Cody Alan dalla seconda. Decise di togliersi la vita poco dopo aver scoperto di essere affetto da una grave malattia neurodegenerativa. Tag43 vi dà il buongiorno con una strepitosa intervista del 2012 con David Letterman, in cui Williams si cimentò in imitazioni varie, spiegò le origini del nome della figlia («Dal videogioco The Legend of Zelda della Nintendo), prese in giro l’allora vicepresidente Joe Biden e aggiornò il pubblico sulle sue condizioni di salute. Nel 2009 si era sottoposto a un intervento al cuore per sostituire la valvola aortica e riparare la valvola mitrale con una di tessuto animale. «Potevo scegliere tra una valvola suina e una bovina, se avessi scelto la prima ora andrei a caccia di tartufi. Con quella bovina invece sta andando bene, adesso posso fare la cacca in piedi».