L’11 agosto 1953 moriva Tazio Nuvolari

L’11 agosto 1953 terminava la sua corsa Tazio Nuvolari, passato alla storia dello sport come uno dei più grandi piloti di ogni tempo. Nato a Castel d’Ario (Mantova) il 16 novembre 1892, Nuvolari esordì nelle corse non giovanissimo, nel 1920, alternando la moto all’auto e arrivando a eccellere con entrambe. Su due ruote ottenne 69 vittorie, un titolo di Campione d’Europa (1924), due di Campione d’Italia (1924 e 1926): in otto occasioni, in sella alla monocilindrica con cui conquistò i suoi maggiori successi, ovvero la Bianchi 350, riuscì a battere anche tutti gli avversari alla guida di moto di 500 centimetri cubi. Ma è senza dubbio per i successi al volante che “Nivola” viene ricordato ancora oggi.

Nuvolari, campionissimo su due e quattro ruote

L’affermazione in campo automobilistico richiese tempo e tenacia. Dopo essersi imposto in alcune gare correndo in proprio, ottenne dall’Alfa Romeo una vettura ufficiale per la Mille Miglia del 1930, dominata a più di 100 chilometri di media oraria: si ripeté nel 1933, anno dell’unica partecipazione (con vittoria) alla 24 Ore di Le Mans. Gli Anni Trenta videro Nuvolari protagonista indiscusso su strade e circuiti d’Europa, Africa e America, principalmente alla guida di Alfa Romeo della Scuderia Ferrari, Maserati e Auto Union. Il “Mantovano volante” continuò a correre anche dopo la Seconda guerra mondiale: il suo albo d’oro automobilistico comprende 92 primi posti, un’affermazione nel Campionato d’Europa del 1932, tre titoli di Campione italiano assoluto. E svariati record di velocità.

Nuvolari, il pilota delle vittorie impossibili

Nel corso dei decenni, Nuvolari collezionò vittorie “impossibili” e in modo altrettanto incredibile scampò a una serie di agghiaccianti incidenti: dopo aver chiuso la carriera nel 1950 con un successo nella corsa in salita Palermo-Monte Pellegrino, morì a Mantova prima di compiere 61 anni, a causa di una crisi cardiaca, dopo aver subito un ictus nel 1952. Definito da Ferdinand Porsche «il più grande pilota del passato, del presente e dell’avvenire», Nuvolari fu sepolto nel cimitero monumentale di Mantova, con gli abiti che indossava sempre scaramanticamente in corsa: maglione giallo con il suo monogramma, pantaloni azzurri e gilet di pelle marrone. Al funerale parteciparono circa 50 mila persone, tra cui Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio e, naturalmente, Enzo Ferrari: i due si erano conosciuti in occasione di una gara nel 1924 e sei anni dopo il Drake lo aveva voluto come pilota di punta della sua neonata scuderia.

