1000 miglia, si parte da Brescia: le novità dell’edizione 2021

Da Brescia a Roma e ritorno, quattro tappe con arrivi a Viareggio e Bologna fino al rientro in Lombardia fissato per sabato 19 giugno. L’edizione 2021 della 1000 Miglia, gara automobilistica inaugurata nel 1927, il cui claim è Crossing the future, unisce la tradizione all’avvenire dell’automobile. Alle vetture d’epoca, si affiancheranno le elettriche, che sfileranno nella 1000 miglia green, oltre alle moderne Supercar e Hypercar della categoria Experience.

Mercoledì 16 giugno alle 13.30, le auto in gara partiranno, come da tradizione, dalla rampa di Viale Venezia a Brescia. Attraverseranno, poi, alcune tra le città più belle di Italia e faranno dietrofront verso la Lombardia nel pomeriggio di sabato 19. Per scongiurare assembramenti, sarà possibile assistere alla partenza, all’arrivo e alla cerimonia di premiazione collegandosi al sito 1000miglia.it. Per la prima volta nella storia della manifestazione il percorso seguirà un senso di marcia antiorario, con arrivi di tappa a anche a Viareggio e Bologna.

Sono quattro le tappe della 1000 Miglia che si articola in dodici settori. Mercoledì 16 giugno si parte da Brescia in direzione a Parma (settore 1) e da lì si prosegue alla volta di Viareggio (settore 2). Giovedì 17 dalla Versilia si arriva a Bibbona (settore 3), poi a Castiglione della Pescaia (settore 4). Il settore 5 si conclude a Viterbo, ultimo pit stop prima di Roma (settore 6). Venerdì 18 inizia il percorso di ritorno con traguardi parziali a Orvieto (settore 7), Arezzo (settore8), Prato (settore 9) e arrivo a Bologna (settore 10). Sabato 19 si parte dal capoluogo dell’Emilia Romagna con destinazione Verona (settore 11) e dal Veneto si rientra a Brescia.

Exactly 94 years ago, in 1927, the first #1000Miglia took place. The most beautiful race in the world is much more than just a car race: it is a pure and indescribable emotion. A unique experience that over the years has made millions of people dream all over the world. pic.twitter.com/5yIZxtYDVC

