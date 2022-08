Da Montreal a San Francisco: le 10 strade più cool del mondo per Time Out

Nuovo anno, nuova classifica. Per il secondo anno consecutivo, la rivista britannica Time Out ha pubblicato una lista delle strade più cool al mondo. Un vero trionfo dello street style, sempre più in voga grazie a blog e pagine Instagram che ne raccontano le bellezze online. L’elenco, che comprende quest’anno 33 arterie urbane – tre in più rispetto allo scorso anno – si caratterizza per aree che gli stessi abitanti del luogo hanno deciso di consigliare a turisti e cittadini. Fondamentali per la decisione sono risultati bar e locali notturni, ma anche l’offerta culturale e il senso di comunità che si trasmette al passaggio. Anche quest’anno spicca però l’assenza dell’Italia, che nemmeno nel 2021 aveva trovato posto nei trenta posti di Time Out. Ecco le prime dieci posizioni con una piccola guida su cosa fare.

Le dieci strade più cool del mondo per Time Out

1. Rue Wellington, la strada più cool del 2022 si trova a Montreal

La classifica del 2022 presenta subito un cambio al vertice. Rue Wellington (foto in apertura) di Montreal ha infatti scalzato dalla prima posizione Smith Street di Melbourne, medaglia d’oro 2021. Cocktail bar, locali stellari per il brunch e alcuni dei migliori panini della città hanno infatti assegnato numerosi punti all’arteria canadese, che il prossimo anno diventerà zona pedonale. «Conosciuta come Promenade Wellington, si reinventa in modi originali e creativi da molti anni», ha detto alla Cnn Yves Lalumière, Presidente e CEO di Tourisme Montreal.

2. Gertrude Street, Melbourne si accontenta della medaglia d’argento

Prima lo scorso anno, l’australiana Melbourne deve accontentarsi nel 2022 della medaglia d’argento. Lo fa con un’altra strada rispetto a dodici mesi fa, dato che al posto di Smith Street Time Out ha voluto premiare Gertrude Street. «È bella, senza pretese e priva della vita notturna dilagante e turbolenta delle aree vicine», ha detto alla Cnn Eliza Campbell di Time Out. Impossibile non fare tappa al Poodle, con menu di ispirazione italiana e ampia lista di vini.

3. Great Western Road, a Glasgow una strada in fermento h24

Storia e tradizione si mescolano alla modernità in Great Western Road, che ha consentito a Glasgow di entrare in classifica per le strade più cool del mondo. L’arteria scozzese, che sorge sullo storico ingresso orientale della città, attraversa una linea retta di quasi 30 chilometri fino a St George’s Cross e i Giardini Botanici. Attiva 24 ore su 24, presenta un tripudio di colori e soprattutto sapori, alcuni dei quali italiani. Diverse pizzerie napoletane si affiancano a birrerie tradizionali, prima di lasciare spazio ad artigianato, abbigliamento e locali per concerti dal vivo.

4. Yongkang Street, a passeggio fra i quartieri signorili di Taipei

Grande debutto per Taipei, che si è assestata ai piedi del podio grazie a Yongkang Street. Tranquilla strada nel quartiere residenziale di Dongmen, ospita ottimi ristoranti, street food tradizionale e boutique esclusive per bere il tè secondo le abitudini cerimoniali del passato. «Abbiamo integrato più risorse per promuovere il quartiere ai turisti internazionali», ha detto alla Cnn Huang Shif-fang, direttore della divisione affari esteri per l’ufficio del turismo di Taipei. «Speriamo di ospitare molta gente in futuro». Time Out elogia le birrerie nel giardino di Zhang Men Brewing, massima esperienza di gusto.

5. Værnedamsvej, la Mini Parigi che ha convinto gli editori di Time Out

Capitale europea del cool 2021, Copenaghen non poteva mancare anche nella classifica delle strade più belle del mondo. A rappresentare la città danese c’è Værnedamsvej, che Time Out ha definito una “Mini Parigi” grazie alla presenza di negozi di vino e formaggi al fianco di fiori freschi. Curiosamente, la capitale francese non è presente in lista. Fra i consigli culinari spiccano il ristorante di pesce Les Trois Cochons e Falernum per gustare un ottimo calice di vino.

6. Karangahape Road, il cuore bohémien a luci rosse di Auckland

Karangahape Road, per gli abitanti di Auckland semplicemente K Road, è il cuore pulsante della città. Culle bohémien, ospita da anni artisti, musicisti e i migliori geni creativi della metropoli neozelandese con la sua comunità diversificata per interessi e abitudini. La storia a luci rosse si mescola con le recenti caffetterie e le gallerie d’arte. Al loro fianco sorgono club Lgbtq+ e locali per il cabaret che le donano ulteriore colore. Time Out ricorda, anche in questo caso, la presenza del cibo italiano di Cotto, uno dei migliori locali della strada.

7. Tai Ping Shan, la «collina di pace e serenità» nel cuore di Hong Kong

In cantonese significa «collina di pace e serenità». Tai Ping Shan, fra le strade più cool al mondo per Time Out, rappresenta un micro-quartiere dentro Sheung Wan, uno dei distretti più antichi di Hong Kong. Primo storico insediamento urbano della città-stato, è oggi un elegante area costellata di caffè alla moda, negozi e ristoranti tradizionali e volti alla sperimentazione culinaria. Su tutti spicca quella di Embla, che unisce storia e raffinatezza moderna.

8. Yaowarat Road, fra le strade più cool c’è anche Bangkok

Ottavo posto nella classifica delle strade più cool del mondo per Yaowarat Road, a Bangkok. Risalente alla fondazione della capitale thailandese, si snoda lungo il fiume che attraversa il reticolato urbano. Insegne al neon illuminano sia di giorno sia di notte un centro culturale che ospita templi religiosi al fianco di mercati e ristoranti. I turisti dovrebbero fare un salto in uno dei tanti centri di medicina tradizionale, che sfrutta i vantaggi dell’agopuntura su tutto il corpo. Per il cibo, meglio fermarsi in uno dei tanti locali di street food.

9. Oranienstraße, cibo turco e cocktail bar in quel di Berlino

Oggi è una delle strade più famose di Berlino, ma ha dovuto attraversare un lungo e lento percorso di rinascita e ristrutturazione. Oranienstraße è infatti stata vessata duramente dalla Seconda guerra mondiale quando le bombe rasero al suolo numerosi edifici della capitale tedesca. Il conflitto non ha abbandonato l’arteria, che ancora oggi ospita spesso manifestazioni di protesta e scontri fra cittadini e polizia. Un turista può assaggiare l’ottima cucina turca di Adana Grillhaus e i cocktail di Roses ed S036.

10. Hayes Street, simbolo di rinascita di San Francisco

In chiusura, decimo posto per Hayes Street di San Francisco. Strada principale del quartiere Hayes Valley, uno di più alla moda della città americana, è oggi simbolo di rinascita della popolazione dopo la crisi degli ultimi anni. Negozi eccentrici e locali di vecchia data si mescolano fra loro creando un paesaggio pieno di vita sia di giorno sia di notte. Time Out consiglia un caffè da asporto nel Ritual Coffee oppure un pranzo informale al Mano, luogo perfetto per gli incontri speciali.