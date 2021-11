Il 10 novembre 1891 moriva a Marsiglia Arthur Rimbaud, poeta visionario e maledetto. Nato nel 1854 a Charleville, nelle Ardenne, cresce praticamente senza padre venendo educato dalla madre. Precocissimo, comincia a scrivere versi a soli 10 anni. Adolescente difficile e inquieto, scappa di casa più volte rifiutando la rigida educazione materna. Soggiorna a Parigi (1871-72), dove frequenta gli ambienti letterari legandosi a Paul Verlaine, al tempo sposato e in attesa di un figlio, con il quale instaura una relazione burrascosa e si trasferisce in Inghilterra. Tra litigi e riavvicinamenti, i due si ritrovano a Bruxelles dove il 10 luglio 1873 Verlaine spara due colpi di pistola a Rimbaud ferendolo. Lui decide quindi di abbandonare la poesia riprendendo a viaggiare per l’Europa. Soggiorna in Svezia, in Germania, in Italia. Poi si arruola come mercenario nella legione straniera, visita le Indie olandesi per trasferirsi in Etiopia dove nel 1880 avvia un’attività commerciale. Ammalato di tumore al ginocchio, decide di tornare in Francia per farsi operare ma muore in un ospedale di Marsiglia.

Rimbaud dalle immagini simboliche del Bateau Ivre alle sinestesie di Voyelles

La sua poesia, moderna e attuale, rispecchia la rivolta giovanile e il totale disprezzo per ogni convenzione sociale e morale. Rimbaud si è sempre rifiutato di pubblicare le sue opere, in prosa e in versi. L’unica opera che dà alle stampe è Une saison à l’enfer (1873). La fama di Rimbaud presso i simbolisti francesi la si deve a Verlaine che lo include tra i suoi Poètes maudits e che pubblica le Illuminations (1886) e le Poésies complètes (1895). Nella sua produzione, Rimbaud passa dalle immagini simboliche del Bateau ivre alle sinestesie del celebre sonetto Voyelles, arrivando poi a rinnegare il valore della poesia – tranne quella di Baudelaire e di Verlaine – per formulare la teoria della veggenza secondo cui il poeta è un nuovo Prometeo chiamato a creare una nuova lingua con ogni mezzo e facoltà a sua disposizione. Tag43 vi dà il buongiorno con un video di Corto Maltese in cui il personaggio di Hugo Pratt recita la poesia Sensazione scritta da Rimbaud a soli 17 anni: «Nelle azzurre sere d’estate, andrò per i sentieri, / punzecchiato dal grano, a pescar l’erba tenera…».