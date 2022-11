Il 10 novembre 2016 veniva annunciata la morte di Leonard Cohen

Monumento della musica, della poesia, persino della narrativa, Leonard Cohen ci lasciava il 7 novembre 2016 a 82 anni: la sua morte venne però resa nota solo tre giorni dopo, il 10 novembre. E arrivò come un fulmine a ciel sereno, dato che Cohen aveva da poco pubblicato il suo 14esimo album, You want It darker. Voce tagliente come un rasoio, autore di testi toccanti e arrangiatore geniale, l’artista canadese aveva esordito nel mondo della musica nel 1967 con il disco Songs of Leonard Cohen pubblicato quando era già conosciuto per le sue raccolte di poesie. E poi, nel corso di una carriera lunga mezzo secolo, aveva messo la firma su tanti brani memorabili, rimasti nella storia della musica anche grazie alle cover dei colleghi.

Gli inizi come poeta, Hydra e l’esordio come cantautore

Nato a Montréal nel 1934 da una famiglia ebrea, si laureò in letteratura inglese nel 1955, pubblicando poi l’anno successivo la prima raccolta di poesie. Nel 1957 lanciò un album di reading, dal titolo di Six Montreal Poets. Considerato uno dei migliori poeti contemporanei del Canada, all’inizio degli Anni 60 Cohen fece dell’isola greca di Hydra il suo buen retiro: qui scrisse altre poesie (molte delle quali confluite nella raccolta Flowers for Hitler) e due romanzi: Il gioco favorito e Belli e perdenti. Nel 1967 il debutto discografico: accolto con freddezza da pubblico e critica, Songs of Leonard Cohen si è poi rivelato un long seller grazie a brani come Suzanne, So Long Marianne e Hey, That’s No Way to Say Goodbye. A decretare il suo successo in hit parade fu il secondo album Songs from a Room, uscito nel 1969 e seguito nel 1971 Songs of Love and Hate, che lo confermò come uno degli artisti più apprezzati del panorama internazionale.

Halleluja, gli anni nel monastero buddhista e il grande ritorno

Dopo anni caratterizzati da qualche sperimentazione, nel 1979 con Recent Songs tornò al folk delle origini, per poi lanciare nel 1984 Various Positions, album che contiene il suo brano più celebre: Halleluja, canzone manifesto diventata una delle ballate più famose di sempre (anche grazie alla versione di Jeff Buckley). Il brano inizia evocando il biblico re David e prosegue con i riferimenti a Betsabea e Sansone. Pur non rinnegando mai la fede ebraica, Cohen passò gran parte degli Anni 90 nel monastero buddhista di Mount Baldy, in California. Tornò sulla scena musicale nel 2001 con Ten New Songs, dopo aver scoperto che la sua manager lo aveva defraudato di quasi tutti i guadagni, inaugurò un’ultima fase della carriera proficua e interessante dal punto di vista musicale, che lo portò a pubblicare altri quattro album, prima della scomparsa. Tre anni dopo la morte arrivò postumo anche Thanks for the Dance.

Nel corso della carriera Cohen ha esplorato temi come religione, depressione e suicidio, sessualità e amore, concedendosi incursioni nella canzone politica, attirando l’ammirazione dei colleghi, che a più riprese si sono cimentati in cover dei suoi brani. Oltre alla già citata versione di Halleluja di Jeff Buckley, che seguì quella di John Cale, Fabrizio De André nel 1972 lanciò un singolo che conteneva due cover in italiano di brani del cantautore canadese: Suzanne e Giovanna d’Arco (da Joan of Arc, canzone di chiusura di Songs of Love and Hate).

Tag43 vi dà il buongiorno con Dance Me to the End of Love, prima canzone dell’album del 1984 Various Positions, che trae ispirazione dalla storia di un quartetto d’archi costretto a suonare nei campi di concentramento nazisti.