Il 10 maggio 1969 nasceva Bob Sinclar, tra i più noti dj al mondo, che a metà degli Anni Duemila (e anche abbondantemente dopo) con le hit Love Generation e World, Hold On ha fatto ballare i giovani in ogni angolo del globo, riempiendo le piste sia negli aperitivi in spiaggia al tramonto che negli after passata l’alba.

Gli inizi come Chris The French Kiss e il cambio di nome

Bob Sinclar, pseudonimo di Christophe Le Friant, nasce a Bois-Colombes, in Francia, nel 1969. A 18 anni inizia a fare il deejay, come Chris The French Kiss, specializzadosi in funky e hip-hop. Nel 1990 conosce DJ Yellow, con cui fonda l’etichetta Yellow Productions, che diventerà un punto di riferimento per gran parte della scena house francese. È in questo periodo che Christophe diventa Bob Sinclair: il nome d’arte è un omaggio al personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato nel 1973 da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo.

Il successo mondiale con Love Generation e World, Hold On

Frutto della collaborazione con Thomas Bangalter, una delle due metà dei Daft Punk, paladini del “french touch”, che conquistò i dancefloor a cavallo del millennio, la prima hit di Bob Sinclar è Gym Tonic, inserita nell’album d’esordio Paradise del 1998. Molto apprezzato in Francia, dove avvia numerose collaborazioni, Bob Sinclar ottiene fama mondiale a livello commerciale con Love Generation del 2005, concedendo poi il bis l’anno successivo con World, Hold On, che diventa il tormentone dell’estate. A stretto giro lancia poi Rock This Party, che campiona quasi interamente il brano del 1990 Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), dei C+C Music Factory featuring Freedom Williams: un altro enorme successo. Negli anni successivi sperimenta con reggae, reggaeton e ritmi africani, da lui reinterpretati in chiave discotecara, collaborando con alcuni grandi nomi della musica internazionale e campionando alcuni brani celebri come Bongo Bong di Manu Chao e Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Ma anche A far l’amore comincia tu, successo di Raffaella Carrà del 1976 che remixa in Far l’amore: il brano sarà uno dei più scaricati e ascoltati del 2011. Proprio in quell’anno con la “Raffa” commenta per l’Italia l’Eurovision Song Contest. Sempre nel 2011 interpreta sé stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina, pellicola di cui cura anche la colonna sonora.

Nove album pubblicati, l’ultimo 10 anni fa

Sono nove i dischi pubblicati da Bob Sinclar nel corso della carriera: il suo ultimo disco, Paris By Night, risale al 2013. Da allora ha continuato a pubblicare singoli, come Forte ancora in collaborazione con Carrà ed Electrico Romantico insieme a Robbie Williams,

Tag43 vi dà il buongiorno con Far l’amore, remix di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà: uno dei successi della carriera del dj francese Bob Sinclar e colonna sonora de La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino.