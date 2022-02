La Cnn ha stilato la lista delle 10 migliori località sciistiche d’Europa, tutte situate sulla catena delle Alpi. «Scegliere il luogo più bello sulla catena alpina è come scegliere il diamante più incantevole», ha scritto il magazine americano. Fra i parametri di riferimento ambiente circostante, architettura delle strutture e qualità del cibo. Nell’elenco, naturalmente trova spazio anche l’Italia, premiata con le località di Cortina d’Ampezzo e Courmayuer. Domina la Svizzera, ma c’è spazio anche per Austria e Francia. Ecco dove trascorrere una settimana bianca da ricordare.

Quali sono le 10 località sciistiche più belle d’Europa secondo la Cnn

1. Cortina d’Ampezzo, il gioiello d’Europa che ha ospitato Bond

Nel parlare delle dieci località sciistiche più belle d’Europa, non si può non partire dall’Italia. La Cnn ha premiato Cortina d’Ampezzo, definendola «gioiello del jet-set». Situato nel cuore delle Dolomiti orientali, patrimonio dell’umanità per l’Unesco, è una vera calamita per il turismo. Qui si sono tenute le Olimpiadi invernali del 1956 ed è stato girato un film della saga di James Bond, Solo per i tuoi occhi con Roger Moore. Tappa consigliata sono il Miramonti Majestic Grand Hotel a cinque stelle e, per i più temerari, la pista da bob olimpica.

2. Courmayeur, il luogo ideale per gli amanti del buon cibo

Secondo la Cnn, a Courmayeur è impossibile tornare senza avvertire dolore al collo. Lo splendido paesaggio del Monte Bianco attira lo sguardo di ogni visitatore verso l’alto. Ciò che fa del comune valdostano una vera perla è però il buon cibo grazie a una vastissima quantità di ristoranti che offrono prelibatezze locali e la migliore cucina italiana. Da segnalare anche lo Skyway Monte Bianco, funivia che consente di accedere al ghiacciaio Vallee Blanche di 20 chilometri che giunge fino alla francese Chamonix.

3. Zermatt, il lato elvetico del Monte Cervino

Il monte Cervino, sponda Svizzera. Zermatt, gioiello elvetico del Vallese, rappresenta una delle mete turistiche invernali più gettonate al mondo. Chiuso al traffico urbano, è raggiungibile esclusivamente in treno, taxi o, per i più abbienti, elicottero. Il paradiso degli escursionisti unisce fienili d’epoca arroccati su palafitte di pietra a creazioni all’avanguardia, creando il mix ideale fra innovazione e tradizione. Gli amanti della cucina possono recarsi allo Chez Vrony, dove è possibile mangiare con la catena montuosa sullo sfondo, mentre il Museo del Cervino racconta l’intera storia dei migliori scalatori.

4. Grimentz, il villaggio per gli amanti del buon vino d’Europa

Rimanendo in Svizzera, fra i luoghi sciistici d’Europa non si può non citare Grimentz. Il piccolo paese nel canton Vallese offre secondo la Cnn il pacchetto completo per ogni turista. Qui si può camminare in vicoli che costeggiano antichi chalet e fienili d’epoca, oltre ad ammirare ben 34 varietà differenti di geranio. In più, alzando lo sguardo si possono osservare diverse cime alpine che superano i 4000 metri di altezza. Grimentz è però anche location perfetta per gli amanti del buon vino, che possono assaggiare il Vin du Glacier nella Maison Bourgeoisiale del 1886.

5. Wengen, il borgo che guarda il muro della morte

Ancora in Svizzera, ma spostandosi nell’Oberland bernese, si può arrivare a Wengen, paese elvetico circondato dalle alte montagne. Il luogo sorge su uno sperone soleggiato alle pendici del Nordwand, il “muro della morte”. Si tratta della parete nord dell’Eiger, teatro di una tragedia di alpinismo a metà degli Anni Trenta. Per questo, il centro è raggiungibile solo tramite ferrovia o funivia dalla valle del Lauterbrunnen. Fra chalet di montagna e bambini che vanno a scuola con lo slittino, qui si tiene ogni anno la discesa libera del Lauberhorn, tappa della Coppa del Mondo.

6. Kitzbühel, la Wimbledon delle competizioni sciistiche

I fan dello sci conosceranno indubbiamente Kitzbühel, uno dei teatri più importanti delle competizioni invernali in Europa. «La risposta dello sci a Wimbledon», come sottolinea la Cnn, ospita infatti ogni anno la storica gara dell’Hanhnenkamm che unisce discesa libera e slalom. Qui i migliori sciatori del mondo si lanciano in picchiata su un tracciato che raggiunge anche i 40,4 gradi di pendenza. Turisti e sciatori amatoriali possono rilassarsi fra architetture secolari e pub, tra cui l’Huberbrau Stuberl.

7. Lech, la location invernale preferita della principessa Diana

Eleganza vecchia scuola con approvazione reale. Lech, ex villaggio agricolo dell’Austria e oggi centro di lusso, ha ospitato grandi personalità di tutto il mondo. Grande amante delle sue montagne e stradine era la principessa Diana, che amava trascorrere qui le sua vacanze invernali. La città sorge fra le dolci cime che costeggiano il fiume omonimo e vanta ben 22 chilometri di piste da sci su un dislivello di ben 5500 metri. Per gli amanti dell’adrenalina è disponibile anche un fuori pista sulla parete nord della Valluga, mentre gli amanti del cibo non possono esimersi dal pranzare all’Hospiz Aim.

8. Saas-Fee, un villaggio sulle note di Last Chrismas

George Michael con i suoi Wham! lo scelse come location per il videoclip di Last Christmas. Saas-Fee, in Svizzera, rappresenta la sede ideale per gli amanti della tradizione, che possono passeggiare fra i “raccards”, antichi granai in legno della regione elvetica, che sorgono in mezzo ai ghiacciai. A dominare lo skyline sono i 4000 metri del Dom e dell’Alphbuel, cosparsi di piste da sci che scorrono come lingue di ghiaccio fra enormi crepacci. La Cnn consiglia il rifugio Britannia Hutte, a 15 minuti a piedi dal più vicino impianto di risalita. Qui è possibile fare uno dei pranzi con la vista migliore delle Alpi.

9. Alpbach, in Europa la quintessenza della tradizione

La dolce Alphbach, nel Tirolo austriaco, ha fatto della tradizione il suo punto di forza. Le case in legno dell’antico borgo medievale sono state di recente rivestite al fine di preservare l’atmosfera di un tempo, mantenendo un look attraente e allo stesso tempo casalingo. È il luogo ideale per gli sciatori amatoriali e coloro che preferiscono discese tranquille, dato che il centro sorge a soli 1000 metri sul livello del mare. Tappa obbligata il rustico ristorante Boglam vicino alla funivia di Galtenberg, dove gustare una zuppa di gulasch o salsiccia alla griglia.

10. Megève, profumo di pino ai piedi del Re delle Alpi

Chiude la lista stilata dalla Cnn Megève, paesino francese con vista sul Monte Bianco. Il Re delle Alpi – è infatti la vetta più alta del continente – impone la sua magnificenza su un pittoresco acciottolato che da circa un secolo accoglie visitatori da tutto il mondo. Gli amanti delle escursioni possono recarsi sui pendii più bassi e immergersi nei boschi per annusare il forte profumo di pino. Teatro del buon cibo, Megève offre il suo meglio grazie allo chef tre stelle Michelin Emmanuel Renault, proprietario del ristorante Flocons de Sel.