10 giorni senza mamma, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini sono i protagonisti di 10 giorni senza mamma, in onda questa sera, giovedì 5 maggio 2022 alle 21.25 su Canale 5. Diretta da Alessandro Genovesi e uscita nelle sale nel 2019, la commedia racconta le disavventure di Carlo che, da un momento all’altro, si ritrova a gestire la famiglia da solo mentre la moglie, stanca e frustrata, parte per un viaggio.

10 giorni senza mamma: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

10 giorni senza mamma: la trama

Il film segue la storia di Carlo, Giulia e dei loro tre figli: la tredicenne Camilla, impigliata nei drammi dell’adolescenza, Tito, dieci anni di furbizia e dispetti e Bianca, la più piccola, di due anni. Mentre il capofamiglia lavora a tempo pieno come responsabile delle risorse umane della Family Market, una catena di supermercati, Giulia, avvocato, ha deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi con tranquillità alla gestione dei bambini. Ma, un giorno, esasperata da una routine quotidiana ormai priva di guizzi e dall’assenza del marito, costantemente in ufficio, annuncia all’improvviso di volersi prendere del tempo per se stessa e parte con la sorella per una rilassante vacanza a Cuba. Lascia così al compagno una lunga lista di cose da fare, tanti compiti da assolvere, un’enorme mole di impegni da non dimenticare e, infine, un piccolo vademecum di consigli da seguire per aggirare ostacoli e difficoltà.

Catapultato in una dimensione a cui non è per niente abituato, l’uomo si ritroverà a dividersi tra figli che conosce poco e nuove sfide lavorative per nulla semplici: il suo capo, infatti, ha deciso di affiancargli un giovane collaboratore esterno con la missione di incrementare la competitività del reparto. E sarà proprio il turbine di eventi tragicomici di cui sarà protagonista ad aiutarlo a guardare le cose da una prospettiva diversa e a fargli riscoprire la bellezza dei sentimenti autentici.

Dieci giorni senza mamma: il cast

Accanto a Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nei panni di Carlo e Giulia, nel cast di 10 giorni senza mamma troviamo anche Angelica Elli (Camilla), Matteo Castellucci (Tito), Bianca Usai (Bianca), Diana Del Bufalo (Lucia), Niccolò Senni (Alessandro Minervini), Antonio Catania (il direttore del Family Market), Giorgia Cardaci (Adele) e Rosaria D’Urso (Dolores).

10 giorni senza mamma: cinque curiosità sulla pellicola

1) 10 giorni senza mamma: come se fosse un filmino di famiglia

Nelle interviste rilasciate durante il tour promozionale, Alessandro Genovesi ha dichiarato di aver girato l’intero lungometraggio con una handycam, una telecamera portatile, per conferire alle scene un tono e uno stile più casalingo.

2) 10 giorni senza mamma: storie di sodalizi artistici navigati

10 giorni senza mamma non è stato il primo progetto di Genovesi che ha visto come protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Con il primo, infatti, il cineasta aveva già lavorato sui set de La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita e Soap opera. Con la seconda, invece, nella pellicola Ma che bella sorpresa.

3) 10 giorni senza mamma: un successo degno di un seguito

Data l’ottima accoglienza mostrata al film da parte del pubblico e della critica, regista e team di produzione hanno deciso di lavorare anche a un sequel. Così, nel 2020, su Amazon Prime Video, è stato rilasciato Dieci giorni con Babbo Natale. Stesso cast, stessa formula, nuove storyline e un’aggiunta molto speciale al cast: Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale.

4) 10 giorni senza mamma: dalla Capitale al Nord Europa

Le riprese del lungometraggio si sono svolte prevalentemente tra Roma, l’Alto Adige e la Finlandia.

5) 10 giorni senza mamma: tra premi e numeri da record

A fronte di un budget di 3 milioni di euro, 10 giorni senza mamma ne ha guadagnati 7.500.000 al box office, conquistando il titolo di commedia campione di incassi del 2019 e il Biglietto d’Oro come film più visto in sala nella stagione 2018/2019, rimanendo per oltre tre settimane in cima alle classifiche italiane.