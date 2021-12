10 giorni con Babbo Natale stasera su Canale 5: le cose da sapere sul film

Fabio De Luigi è il protagonista di 10 giorni con Babbo Natale, in onda stasera, martedì 14 dicembre 2021, alle 21.20 su Canale 5. Diretto da Alessandro Genovesi e uscito su Prime Video nel 2020, si tratta del sequel della commedia 10 giorni senza mamma, approdata nei cinema nel 2019.

10 giorni con Babbo Natale: le cose da sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

10 giorni con Babbo Natale: la trama

Carlo Rovelli, disoccupato da tempo e ormai arresosi a una vita da casalingo, vive una vita priva di guizzi accanto alla moglie Giulia, alla quale viene offerta una promozione a pochi giorni dall’inizio delle festività natalizie. Costretta a recarsi in Svezia per accettare il lavoro, convince il marito e i tre figli (l’ultima arrivata, Bianca, il preadolescente Tito, simpatizzante degli ideali di estrema destra, e l’ambientalista Camilla) a seguirla per fare un viaggio on the road a bordo del vecchio camper di famiglia e passare insieme le feste fuori città. Tutto sembra filare liscio fino a quando, una volta superato il confine con l’Austria, i cinque investono accidentalmente uno strano uomo, convinto di essere Babbo Natale. Incuriositi da questa strana presenza, decidono di dargli un passaggio. La new entry regalerà al gruppo colpi di scena e curiose sorprese.

10 giorni con Babbo Natale: il cast

Accanto a Fabio De Luigi nei panni di Carlo Rovelli, nel cast di 10 giorni con Babbo Natale figurano anche Valentina Lodovini nel ruolo di Giulia, Diego Abatantuono in quello di Babbo Natale, Angelica Elli in quello di Camilla e Matteo Castellucci in quello di Tito. Interessanti anche le performance di Bianca Usai nella parte di Bianca, Nana Funabiki in quella di Merlin e Niccolò Tredese in quella di Matteo. Inizialmente destinata al grande schermo, a causa dello stop imposto dalla pandemia, la pellicola non è mai arrivata nelle sale cinematografiche. Nonostante quest’intoppo, il pubblico e gli addetti ai lavori sembrano averla accolta con entusiasmo. Il critico Francesco D’Alò l’ha inserita nel ranking delle dieci migliori pellicole italiane del 2020 e Fabio De Luigi e Valentina Lodovini hanno ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento come miglior attore e miglior attrice protagonista in un film commedia.