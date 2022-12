10 giorni con Babbo Natale stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Alessandro Genovesi dirige Fabio De Luigi in 10 giorni con Babbo Natale, film del 2020 in onda stasera 2 dicembre alle 21.40 su Canale 5. Sequel di 10 giorni senza mamma, riporta al centro della storia la famiglia Rovelli, riunita per le festività del 25 dicembre. Mentre la tensione fra i due coniugi aumenta per questioni lavorative, una notizia improvvisa stravolge del tutto la situazione. A peggiorare le cose, un uomo irrompe fra loro sostenendo di essere nientemeno che Babbo Natale in persona. Nel cast anche Diego Abatantuono e Valentina Lodovini. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

10 giorni con Babbo Natale, trama e cast del film stasera 2 dicembre 2022 su Canale 5

Il film di Genovesi parte dagli eventi del capitolo precedente, 10 giorni senza mamma. Protagonista della storia è Carlo Rovelli (Fabio De Luigi), in continuo scontro con la moglie Giulia (Valentina Lodovini) in merito alle mansioni di casa. Quest’ultima ha da poco ripreso a lavorare ed essendo l’unica fonte di reddito del nucleo familiare tende a dettare leggere circa i compiti dei due coniugi. Non avendo nessun impiego, è Carlo a doversi occupare dei tre figli, Bianca (Bianca Usai), Tito (Matteo Castellucci) e Camilla (Angelica Elli) con i rispettivi problemi adolescenziali. Quest’ultima è una convinta ambientalista e il ragazzo manifesta troppi apprezzamenti per l’estrema destra, fattore che lo fa litigare sempre con la prima, che spesso canta Bella Ciao sotto la doccia.

Un giorno, nel già teso clima familiare, una notizia ne sconvolge del tutto le giornate. Giulia riceve infatti la possibilità di una promozione che la porterebbe a lavorare in Svizzera. Per ottenere il nuovo posto di lavoro deve però prima fare un colloquio a Stoccolma, in Svezia. Sfortunatamente, l’incontro si terrà in presenza il 24 dicembre, impedendo alla famiglia di passare assieme il Natale. Carlo decide così di seguire la moglie in camper assieme ai tre figli per una straordinaria avventura al Polo Nord. Durante il tragitto, i Rovelli però incontreranno un uomo in cerca di un passaggio e che sostiene di essere Babbo Natale in persona (Diego Abatantuono).

10 giorni con Babbo Natale, qualche curiosità sul film stasera 2 dicembre 2022 su Canale 5

Il film di Alessandro Genovesi è seguito del successo del 2019 10 giorni senza mamma, con protagonisti sempre Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Acclamato dalla critica nazionale, ha registrato oltre 7.4 milioni di euro al box office italiano, posizionandosi fra i migliori incassi dell’anno. Per colpa della pandemia da Covid-19, il secondo capitolo è invece approdato direttamente in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video il 4 dicembre 2020. I vari lockdown in Europa hanno ostacolato anche le riprese in Finlandia, bloccando per mesi la troupe. Al ritorno in Lapponia, nel luglio 2020, la neve era ormai assente tanto che si è dovuto ricorrere a strumenti artificiali. Ai Nastri d’argento 2021, Valentina Lodovini si è aggiudicata la statuetta come “Miglior attrice in una commedia” ex aequo con Miriam Leone.