Da Amsterdam a Bros, 10 film flop al box office mondiale

«È ripugnante pensare che oggi la bellezza di un film derivi dai suoi numeri al botteghino». Così Martin Scorsese al New York Film Festival sull’attuale situazione del cinema internazionale. «Ora c’è molta enfasi sui numeri, il weekend d’apertura e i costi», ha continuato il regista di Quei bravi ragazzi. «In quanto amante del cinema lo trovo davvero offensivo». Eppure, la tendenza non sembra frenare. Gli ultimi casi riguardano Amsterdam di David O. Russell, che uscirà in Italia il 27 ottobre, e la commedia romantica Lgbtq+ Bros. In Rete si grida al flop, nonostante la critica non abbia risparmiato elogi e ampi riconoscimenti. Variety ha scelto alcune grandi pellicole nella storia del grande schermo che hanno deluso al box office. Eccone 10 con sorprese inaspettate.

Dieci film elogiati dalla critica che hanno deluso al box office

1. Amsterdam, un cast stellare e un buco da 100 milioni di dollari

Christian Bale, Margot Robbie e Rami Malek. Senza dimenticare Robert De Niro e John David Washington. Un cast da sogno eppure Amsterdam, ultima fatica di David O. Russell, rischia di causare un buco da 100 milioni di dollari al box office. Nonostante un budget di 80 milioni più 70 di marketing, ne ha incassati appena 10 nel primo weekend di programmazione negli Usa. Deadline ne stima il totale globale intorno ai 35 milioni, preambolo di un rosso esorbitante per la produttrice New Regency. Il film uscirà in Italia il prossimo 27 ottobre, ma non ha ottenuto buoni riscontri dalla critica. Su Rotten Tomatoes è infatti fermo al 34 per cento di recensioni positive.

2. Bros, polemiche attorno alla commedia romantica Lgbtq+ presente a Roma

Male al botteghino anche Bros, la commedia romantica Lgbtq+ con Luke Macfarlane e Billy Eichner. In Italia arriverà solo il 3 novembre, ma negli Usa è già in sala da qualche giorno. Eppure, un’ampia distribuzione ha consentito di guadagnare appena 4.8 milioni di dollari. Un flop incredibile, che ha acceso le polemiche. Lo stesso Eichner, protagonista e produttore della pellicola, ha attribuito la colpa agli eterosessuali che «non si sarebbero recati al cinema, soprattutto in alcuni Paesi». In realtà, un’analisi di Variety ha sottolineato come la colpa andrebbe attribuita a un cast privo di star e una forte concorrenza. Bros è uscito lo stesso giorno di Hocus Pocus 2 su Disney+ e Dahmer su Netflix, che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico americano. Sabato 22 ottobre il film sarà invece alla Festa del Cinema di Roma.

3. Nightmare Alley, il flop «angosciante» di Guillermo del Toro

Il flop al cinema non risparmia nemmeno le stelle più acclamate. È il caso di Guillermo del Toro, che ha masticato amaro per i risultati del suo ultimo progetto in sala, Nightmare Alley. Dopo aver speso circa 60 milioni di dollari per realizzarlo, ne ha visti entrare in cassa appena 37. Un risultato che il collega Martin Scorsese ha definito «angosciante», incitando il pubblico a vederlo al cinema. Cast stellare con Bradley Cooper e Cate Blanchett e quattro nomination agli Oscar non sono bastati, consegnando al film un posto fra i maggiori flop dello scorso anno.

4. West Side Story, delusione nel matrimonio fra Spielberg e Disney

Il musical ha rappresentato negli ultimi 10 anni per Disney un’ottima strada per il successo. Lo testimoniano il miliardo di dollari per La Bella e la Bestia con Emma Watson e gli oltre 200 milioni per Into the Woods con Johnny Depp. Eppure West Side Story, adattamento di Steven Spielberg, ha deluso grandemente in sala. Dopo aver sbalordito la critica, non ha fatto breccia nei cuori del pubblico, chiudendo la programmazione con un incasso di appena 73 milioni di dollari. Troppo pochi in confronto ai 100 spesi per realizzarlo. Oggi disponibile su Disney+, ha ottenuto sette nomination ai premi Oscar, tra cui “Miglior film” e “Miglior attrice non protagonista” per Ariana DeBose.

5. The Last Duel, il flop storico per l’ultima epopea di Ridley Scott

Un passato glorioso, frutto di cult come Il gladiatore e la saga di Alien, non ha salvato Ridley Scott dal flop. Il cineasta americano si è dovuto arrendere ai deludenti incassi di The Last Duel, per cui ha scritturato star del calibro di Matt Damon e Ben Affleck. Costato oltre 100 milioni di dollari, il suo film storico ambientato nella Francia medievale ne ha raccolti solo 30 nel mondo, appena 10 negli Usa. Lo stesso regista ha poi sfogato la sua rabbia in un’intervista a Variety, dando la colpa ai millennials. «Il nostro pubblico è oggi cresciuti con i maledetti cellulari», ha detto il cineasta. «Un pubblico che accetta insegnamenti solo dallo smartphone».

6. I molti santi del New Jersey, il film prequel de I Soprano dal duplice volto

Solo la scorsa settimana Rolling Stone ha incoronato I Soprano come miglior serie tv di tutti i tempi. Perché dunque il film prequel I molti santi del New Jersey è risultato un flop al botteghino? Per Variety bisogna cercare la colpa nella decisione di Warner Bros di rilasciare il film in sala e in streaming allo stesso tempo. I fan, abituati a guardare gli episodi sulla propria tv di casa, hanno preferito restare fedeli al piccolo schermo. Ciò confermerebbe un incasso di appena 12 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui otto negli Usa.

7. The Suicide Squad, il flop non risparmia nemmeno i cinecomic

Quattro dei 10 film più redditizi di sempre sono cinecomic. Eppure anche gli invincibili supereroi dei fumetti a volte possono fallire. Ne sa qualcosa James Gunn, regista di The Suicide Squad, reboot del film di David Ayer. Nato per sopperire ai difetti del suo predecessore, curiosamente ha incassato molto meno. Appena 167 milioni di dollari a livello mondiale, a fronte dei 746 del capitolo 2016. Il tutto nonostante un budget di oltre 185 milioni, dovuto anche alla presenza nel cast di star come Margot Robbie e Idris Elba. Per Variety è colpa della pandemia, che ha allontanato il pubblico dalle sale, e della presenza anticipata in streaming.

8. Annientamento, uno dei migliori film di fantascienza del decennio

Natalie Portman è una docente di biologia alla ricerca di suo marito fra organismi mutanti in una zona di quarantena. Stiamo parlando di Annientamento, film di fantascienza del 2018 di Alex Garland (Ex machina). È uscito in sala soltanto negli Usa, incassando 32 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 40. Forse per questo Paramount, decisa a non correre troppi rischi, ha venduto i diritti internazionali a Netflix. Eppure Variety ritiene la pellicola fra i migliori film di fantascienza del decennio scorso, «visivamente sbalorditivo e stimolante». Sugli scudi anche la performance della protagonista.

9. Blade Runner 2049, un potenziale capolavoro azzoppato dalla lentezza

Due premi Oscar (fotografia ed effetti speciali) e un cast d’eccezione con Ryan Gosling, Harrison Ford e Jared Leto. Eppure Blade Runner 2049, film di fantascienza di Denis Villeneuve (Dune) ha provocato un buco di 80 milioni di dollari per Warner Bros. Ha incassato poco più di 200 milioni, ma secondo Variety avrebbe avuto bisogno almeno del doppio per pareggiare i costi di produzione e promozione. Ridley Scott, regista del primo storico cult, ha attribuito l’insuccesso all’eccessiva lunghezza e lentezza. «Avrei rimosso mezzora», ha dichiarato in un’intervista il cineasta.

10. Il gigante di ferro, uno dei migliori film di animazione di tutti i tempi

Nel 1999 Brad Bird, premio Oscar per Gli incredibili e Ratatouille, rilasciava al cinema Il gigante di ferro, adattamento del romanzo L’uomo di ferro. Oggi considerato uno dei migliori film di animazione della storia, non convinse il pubblico tanto da risultare un flop al botteghino. A fronte di un budget da 50 milioni, infatti, ne incassò appena 35 causando ingenti perdite per Warner Bros. Negli ultimi anni ha invaso la cultura pop, tanto da apparire in Ready Player One, Space Jam: New Legends e Futurama.