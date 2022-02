Piero Pelù oggi spegne 60 candeline. Il cantante, infatti, è nato a Firenze il 10 febbraio 1962. La città, però, la lascia subito dopo la maturità, nel 1980, per andare a Londra ed esplorare il mondo del punk inglese. Non è una sorpresa la meta. Sin da quando ha avuto la prima chitarra, a 8 anni, i suoi “modelli” erano stati perlopiù britannici, il primo disco acquistato Revolver dei Beatles. Attratto dalle sonorità e suggestioni londinesi rientra in Italia con la voglia di mettersi in gioco e, soprattutto, di salire sul palco. Così, insieme ad Antonio Aiazzi, Federico “Ghigo” Renzulli, Gianni Maroccolo e Francesco Calamai fonda i Litfiba, che fanno il loro esordio come band, alla fine di quell’anno, il 6 dicembre 1980, alla Rokkoteca Brighton a Settignano.

Il successo di Piero Pelù con i Litfiba

Trasgressiva, irriverente, ribelle, nelle note e nella forma, la band si impone rapidamente all’attenzione, arrivando, a sue soli anni dal debutto, a vincere il secondo Festival Rock Italiano a Bologna, con il primo EP Guerra. Sul palco vengono notati da Alberto Pirelli, che ha appena fondato la I.R.A. Records. Pirelli pubblica il loro primo album Desaparecido, poi 17 re, nel 1986, e, due anni dopo, Litfiba 3. L’impegno artistico come nella politica è evidente. Piero Pelù sa far sentire la sua “voce” e non soltanto in scena. Lo fa, agli esordi, e continua ancora oggi. Gli album, intanto, si susseguono. I Litfiba conquistano sempre più spazio e fan. Le suggestioni del mondo punk rimangono, ma lo stile è sempre più personale. E per questo piace. Negli anni Novanta, è loro la firma sull’hard rock italiano, poi il sound si farà più “morbido”, virando verso il pop-rock e ottenendo ancora più consenso. Sono gli anni degli album El diablo, Terremoto, Spirito e Mondi sommersi. E delle vendite da record: un milione di dischi per Infinito nel 1999.

La carriera da solista di Piero Pelù

Nello stesso anno, Piero Pelù fa il suo debutto da solista. Il singolo è Il mio nome è mai più, che scrive con Ligabue e Jovanotti. Registra anche Stay with me, con Mina. Poi, arriva l’album Né buoni né cattivi. Nel 2005 è al Circo Massimo per Live 8, evento per la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo. Insieme a lui sul palco, ancora Jovanotti e Ligabue. Ma anche Zucchero, Duran Duran, Renato Zero, Claudio Baglioni. Nel 2006 si discosta dal pop per tornare verso il rock. Nel 2008 esce Fenomeni, che entra subito al terzo posto nella classifica degli album più venduti in Italia. L’11 dicembre 2009 torna sul palco come cantante dei Litfiba. Nel 2010, dopo un lungo tour, il doppio album Stato libero di Litfiba è disco di platino. Nel 2021, Grande nazione diventa disco d’oro e vende oltre 30.000 copie. Nel 2018 torna in scena da solo, con il Warm up tour, accompagnato dai Bandidos, e trionfa di nuovo. Ai Rockol Awards, è premiato per il Migliore live di artista italiano, votato dagli utenti. Poi arrivano i ruoli televisivi, anche quello di coach in The Voice of Italy. Nel 2019 dedica il singolo Picnic all’inferno a Greta Thunberg, ribadendo una volta di più il suo impegno per il pianeta. A fine 2021, insieme a Ghigo Renzulli comunica ufficialmente, dopo 42 anni, la fine dell’esperienza Litfiba, annunciando per il 2022 il tour L’Ultimo Girone. Tag43 vi augura il buongiorno con il video di Lacio drom (Buon viaggio) tratto dal quinto album live dei Litfiba.