Il 10 agosto 1965 nasceva Lorella Cuccarini

Sarà un compleanno diverso dal solito, un po’ più malinconico. Il 10 agosto infatti compie 57 anni Lorella Cuccarini, iconica conduttrice televisiva, oltre che ballerina, cantante, attrice. Fu proprio lei a recitare nei panni di Sandy nella versione italiana del musical Grease, portato in scena nel nostro Paese dalla Compagnia della Rancia di Saverio Marconi. E l’attrice e cantante che ha interpretato l’originale Sandy, Olivia Newton-John, è scomparsa a 73 anni poche ore fa, l’8 agosto 2022.

Lorella Cuccarini fu scelta per interpretare la parte di Sandy in Grease nel 1997

La Cuccarini non ha mancato di renderle omaggio, scrivendo sui social: «Indimenticabile Sandy, Riposa in Pace», con una foto del film del 1978. Nel ruolo di Danny c’era invece Giampiero Ingrassia. La showgirl italiana venne scelta per interpretare quella parte nel 1997. Il 4 marzo di quell’anno l’edizione italiana di Grease debuttò al Teatro Nuovo di Milano. Nel cast c’erano anche Renata Fusco (Rizzo) e un giovanissimo Michele Carfora (Kenickie). Presenti pure Mal nel ruolo di Teen Angel e Amadeus in quello del Dj Vince Fontaine, ruolo in cui si alternarono negli anni anche Marco Predolin e Gigi Sammarchi. Tag43 vi dà il buongiorno con il video di una delle prime esibizioni di quello spettacolo.

In breve tempo Grease riuscì a raggiungere un enorme successo, con le canzoni in italiano che sono entrate nella memoria e le coreografie di Franco Miseria che hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori: il musical rimase in scena a Milano per sei mesi consecutivi, diventando così il primo long running show della storia dello spettacolo in Italia. Il successo milanese si replicò poi a Roma, al Teatro Sistina, tempio della commedia musicale di Garinei e Giovannini.

La carriera della Cuccarini: scoperta da Baudo, protagonista di un celebre spot

Tornando alla Cuccarini, fu scoperta da Pippo Baudo, che la volle al suo fianco come showgirl nei varietà del sabato sera di Rai1 Fantastico 6 e Fantastico 7, nel 1985 e 1986. Poi passò alla Fininvest nel varietà Odiens di Antonio Ricci, la cui sigla, La notte vola, riscosse grande successo. Negli Anni 90 Lorella Cuccarini ha formato un sodalizio professionale con Marco Columbro, con il quale ha condotto diverse edizioni di varietà come Paperissima e Buona Domenica. Nel 1993 ha condotto, assieme a Pippo Baudo, il Festival di Sanremo. Oltre alla carriera in teatro, dagli Anni 80 è stata associata allo slogan «la più amata dagli italiani», grazie a una riuscita serie di spot per l’azienda di cucine Scavolini.