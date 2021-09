Il primo settembre del 1902 usciva in Francia Le Voyage dans la Lune (Viaggio nella Luna) film scritto, prodotto, montato, musicato e diretto da Georges Méliès. Un capolavoro entrato nella storia del cinema. Primo film di fantascienza, e liberamente tratto da Dalla Terra alla Luna di Jules Verne e da I primi uomini sulla Luna di H. G. Wells, la pellicola si ispirò anche all’operetta Le Voyage dans la Lune di Jacques Offenbach del 1875. Nel 2011 Méliès e il cinema stesso sono stati celebrati dal film in 3D Hugo Cabret (Hugo) diretto da Martin Scorsese. Le immagini e gli effetti speciali di Méliès hanno ispirato anche due videoclip usciti nel 1995: Tonight, Tonight degli Smashing Pumpkins e Heaven for Everyone dei Queen in cui sono utilizzati frammenti non solo di Viaggio nella Luna ma anche di Viaggio attraverso l’impossibile (1904) e di L’éclipse du soleil en pleine lune (1907). Tag43, nel giorno dell’apertura della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, vi dà il buongiorno con questo film capolavoro.

Il tributo a Georges Méliès in Hugo Cabret

Il video di Tonight, Tonight degli Smashing Pumpkins

Il video di Heaven for Everyone dei Queen