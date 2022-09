L’1 settembre 1922 nasceva Vittorio Gassman

Esattamente 100 anni fa, il 1 settembre 1922, nasceva il mattatore: Vittorio Gassman scomparso il 29 giugno del 2000- Straordinario interprete teatrale, Gassman sul grande schermo fu protagonista di pellicole rimaste nella storia del nostro cinema: da Riso amaro a I soliti ignoti, da La grande guerra a L’armata Brancaleone, fino a Il sorpasso, I mostri e La marcia su Roma.

Gassman, l’omaggio di Venezia nel centenario della nascita

Ed è proprio con La marcia su Roma che la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia celebra nel 2022 il centenario della nascita dell’attore: lo fa all’interno di Venezia Classici, sezione che presenta una selezione dei migliori restauri di film classici, tornata in laguna dopo due anni in “esilio” (prima a Bologna e poi nel centro storico di Venezia). Il ritorno al Lido avviene in un anno nel quale si festeggiano importanti ricorrenze cinematografiche: cadono infatti anche i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (sarà proiettato Teorema) e Ugo Tognazzi (La voglia matta), ritenuto come Gassman uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana.

Gassman, Tognazzi e La marcia su Roma

La marcia su Roma, film del 1962 diretto da Dino Risi e nel cui cast oltre a Gassman e Tognazzi è presente anche Mario Brega, racconta la storia di Domenico Rocchetti (Gassman), reduce della Prima Guerra mondiale che va in giro mostrando una falsa medaglia e millantando gesta eroiche per poter elemosinare qualche soldo dai passanti. Convinto da un suo vecchio ufficiale a iscriversi al Partito Fascista, viene malmenato insieme ad altri camerati durante un comizio: in fuga incontra un suo vecchio commilitone, Umberto Gavazza (Tognazzi), e con lui si aggrega agli squadristi in camicia nera, in vista della marcia su Roma di ottobre. A cui alla fine non partecipano, disgustati dalla vera natura del fascismo.

Tag43 vi dà il buongiorno con una scena tratta da La marcia su Roma.