Il 1 luglio 1925 moriva il compositore francese Erik Satie

Il 1 luglio 1925 moriva Erik Satie, compositore e pianista francese, personaggio eccentrico e bohémien protagonista della frenetica vita intellettuale parigina a cavallo tra 800 e 900.

Dagli anni burrascosi al conservatorio all’amicizia con Debussy

Satie cominciò a studiare piano a 12 anni con la nuova moglie del padre. Nel 1879 entrò al conservatorio di Parigi (che definì «un grande edificio quanto mai disagevole oltre che sgradito a vedersi, una specie di prigione senza alcuna attrattiva sia all’interno che fuori»). Allergico a regole e disciplina, dopo i primi due anni i professori lo giudicarono privo di talento e lo bocciarono. Il giovane Erik però continuò a studiare da solo, concentrandosi su autori come Schumann e Chopin. Fu riammesso alla fine del 1885, senza però che i docenti cambiassero idea su di lui nonostante avesse già composto la sua prima opera: l’Allegro. Dopo una breve esperienza nell’esercito – si fece riformare procurandosi una congestione polmonare – nel 1887 si trasferì a Montmartre. Risale a questo periodo l’amicizia con poeti come Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine e Patrice Contamine de Latour con il quale collaborò in seguito per il balletto Uspud. Non riuscendo a mantenersi con la musica, accettò un lavoro come secondo pianista al cabaret Le Chat noir e successivamente a l’Auberge du Clou, dove incontrò per la prima volta nel 1889 Claude Debussy con cui rimase amico pressoché per tutta la vita. Nel 1891, con Debussy, aderì all’Ordine della Rosa Croce estetica di Joséphin Péladan. Arrivò persino a fondare una sua chiesa: l’Église métropolitaine d’art de Jésus-Conducteur di cui divenne tesoriere, gran sacerdote, ma soprattutto l’unico fedele.

L’incontro con Jean Cocteau, Picasso e l’inizio del surrealismo

Il periodo più fecondo di Satie cominciò però a partire dal 1905, quando incontrò il poeta Jean Cocteau con cui, insieme a Picasso, compose nel 1917 il balletto d’ispirazione cubista Parade, considerato una delle tappe fondamentali nella nascita del surrealismo e la prima vera collaborazione fra le arti visive e la danza in Francia. All’inizio del 1925 Satie si ammalò di cirrosi epatica causata dall’abuso di alcolici, soprattutto di assenzio. Ricoverato all’ospedale Saint-Joseph di Parigi, morì a soli 59 anni.

Satie, spirito bohémien

Personaggio eccentrico, a Montmartre visse in un appartamento che chiamava l’Armadio composto da due stanze: solo una era utilizzata pienamente, l’altra chiusa a chiave venne aperta solo alla morte dell’artista: conteneva una collezione di ombrelli di vari generi mai usati. Satie amava infatti passeggiare sotto la pioggia proteggendo l’ombrello sotto la giacca pur di non sciuparlo. Il compositore era inoltre fissato con l’abbigliamento, in particolar modo per i completi in velluto: ne possedeva tantissimi e tutti uguali. Inoltre quando suonava il pianoforte nei cabaret indossava sempre un cappello a cilindro e un’estrosa cravatta Lavallière, tanto che lo scrittore Alphonse Allais coniò per lui il soprannome Esoterik Satie. Prese parte ad alcune scene di Entr’acte, film diretto nel 1924 da René Clair. Il suo personaggio compare anche in Moulin Rouge! di Baz Luhrmann dove è interpretato da Matthew Whittet. Anche la sua musica è stata spesso usata nel grande schermo: in Storia immortale di Orson Welles, in Feu Follet di Louis Malle, in Another Woman di Woody Allen, in Chocolat, ne Il velo dipinto, in Hugo Cabret di Martin Scorsese, e in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. Senza dimenticare La regina degli scacchi. Infine Lana Del Rey ha inserito la Gymnopédie n. 1 nel video di Carmen, nell’album Born to die. Tag43 vi dà il buongiorno sulle note della Gnossienne no. 1.