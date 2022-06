Il 1 giugno 1970 moriva Giuseppe Ungaretti

Il primo giugno 1970 si spegneva Giuseppe Ungaretti, uno dei principali poeti del XX secolo. Inizialmente influenzato dal simbolismo francese, la sua poesia fu caratterizzata nei primi tempi da componimenti brevissimi, costituiti da poche parole essenziali e da analogie a volte ardite, compresi principalmente nella raccolta L’allegria (1916). In una seconda fase passò a lavori più complessi e articolati e infine, dopo la perdita prematura del figlio, si concentrò su opere meditative dall’intensa riflessione sul destino dell’uomo.

Dall’interventismo al dramma della guerra

Nato ad Alessandria d’Egitto nel 1888, nel 1912 si trasferì a Parigi. Interventista, si arruolò come volontario e combatté prima sul Carso – dove scoprì ben presto sulla sua pelle il dramma della guerra – e poi in Francia. Nel 1916 pubblicò, grazie all’amico Ettore Serra, Il porto sepolto in 80 copie. Nel 1919 uscì Allegria di naufragi. Nel 1923 ripubblicò le poesie di Allegria di naufragi con il primo titolo, Il porto sepolto, con la prefazione di Benito Mussolini. Ungaretti aderì al fascismo firmando nel 1936 il Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile. Nel 1936 si trasferì a San Paolo per insegnare letteratura italiana. E fu in Brasile che nel 1939 morì a soli nove anni il figlio Antonietto, lasciando il poeta in uno stato di dolore e prostrazione, evidente in molte delle sue poesie successive, raccolte ne Il Dolore, del 1947, e in Un Grido e Paesaggi, del 1952. Nel 1942 tornò in Italia, nominato Accademico d’Italia e professore per “chiara fama” di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università la Sapienza di Roma. Con la caduta del regime fascista il poeta fu vittima di epurazioni e venne sospeso dall’insegnamento dal 1944 al 1947 quando il nuovo ministro dell’Istruzione Guido Gonella reintegrò definitivamente il poeta come docente. Anni dopo scrisse Per i morti della Resistenza, poesia inserita nella raccolta Nuove (1968-1970).

Qui

Vivono per sempre

Gli occhi che furono chiusi alla luce

Perché tutti

Li avessero aperti

Per sempre

Alla luce

Il successo in tv con l’Odissea e il disco con Endrigo e de Moraes

Nel 1968 Ungaretti ottenne un buon successo grazie alla televisione: prima della messa in onda dello sceneggiato televisivo l’Odissea di Franco Rossi, il poeta leggeva alcuni brani tratti dal poema omerico. Nel novembre 1969 firmò l’album La vita, amico, è l’arte dell’incontro con Sergio Endrigo e Vinícius de Moraes e nello stesso anno la sua intera opera poetica venne raccolta col titolo Vita d’un uomo come primo volume della collana i Meridiani. Nella notte tra il 31 dicembre del 1969 e il primo gennaio del 1970, Ungaretti scrisse la sua ultima poesia, L’Impietrito e il Velluto, pubblicata in una cartella litografica il giorno del suo 82esimo compleanno. Morì pochi mesi dopo a causa di una broncopolmonite. Tag43 vi dà il buongiorno con la poesia Fratelli, scritta il 15 luglio 1917. Versi oggi di drammatica attualità.