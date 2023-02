L’1 febbraio 1971 nasceva il cantautore Tricarico

Oggi 1 febbraio compie 52 anni Tricarico, cantautore di nicchia che però all’inizio del nuovo millennio ha avuto un esordio di successo grazie al brano autobiografico Io sono Francesco, primo singolo di una carriera nel corso della quale ha pubblicato otto album in studio.

Il successo con il brano autobiografico Io sono Francesco

Studi in flauto traverso al conservatorio e background jazz, Francesco Maria Tricarico (questo il suo nome completo) nasce a Milano l’1 febbraio 1971 e perde il padre a soli tre anni. Proprio di questo parla Io sono Francesco, brano dotato della struttura di una filastrocca ma dal testo serissimo: «Buongiorno buongiorno io sono Francesco/Io ero un bambino che rideva sempre/Ma un giorno la maestra dice oggi c’è il tema/Oggi fate il tema, il tema sul papà/Io penso è uno scherzo sorrido e mi alzo/Le vado lì vicino ero contento/Le dico non ricordo mio padre è morto presto/Avevo solo tre anni non ricordo non ricordo». La canzone, lanciata a settembre del 2000, subisce qualche censura in radio, a causa dei versi in cui Tricarico definisce «puttana» la maestra elementare. Ma si rivela un successo: progressivamente scala le classifiche, fino ad arrivare in vetta a metà gennaio 2001.

Pur applauditi dalla critica, i successivi singoli Drago, La pesca e Musica non riescono a replicare il successo del brano d’esordio. Nel 2002 ecco il primo album, Tricarico, seguito due anni dopo da Frescobaldo. Nel 2005 il brano Solo per te viene scelto per i titoli di coda del film Ti amo in tutte le lingue del mondo, di Leonardo Pieraccioni: Tricarico ottiene la nomination al Nastro d’argento 2006.

L’esordio a Sanremo con Vita tranquilla, premiato dalla critica

Dopo una collaborazione con Adriano Celentano, per cui scrive il brano La situazione non è buona, Tricarico nel 2008 partecipa al Festival di Sanremo con Vita tranquilla, vincendo il Premio della Critica Mia Martini. Alla fine del festival lancia poi il terzo album Giglio. Torna all’Ariston l’anno successivo, con Il bosco delle fragole (che darà il titolo a un album) e poi ancora nel 2011 con Tre colori, brano che fa da apripista all’uscita del quinto disco L’imbarazzo. Da allora ha pubblicato altri tre lavori: Invulnerabile, Da chi non te lo aspetti e Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente, quest’ultimo uscito nel 2021. Tag43 lo festeggia dandovi il buongiorno sulle note di Vita tranquilla.

