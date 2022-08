Il 1 agosto 1981 cominciavano le trasmissioni di MTV

Il 1 agosto 1981 alle 00:01 il video di Video Killed the Radio Star dei Buggles, evidentemente non scelto casualmente, inaugurava le trasmissioni di MTV. Seguì You Better Run di Pat Benatar e nelle ore successive, con qualche problema tecnico, le clip di Rod Stewart, The Who, Cliff Richard, Split Enz, The Pretenders e Todd Rundgren. Per la campagna di lancio invece vennero utilizzate le immagini dello shuttle Columbia, partito qualche mese prima, e della missione Apollo 11 con lo slogan «Ladies and gentleman, rock and roll!».

Lo sbarco di MTV in Europa

L’idea di trasmettere videoclip presentati da quelli che diventeranno i VJ fu un successo. Il canale approdò in Europa il 1 agosto 1987 dove l’edizione venne prodotta per un anno ad Amsterdam per poi essere spostata a Londra. In Italia il canale era inizialmente visibile solo tramite il satellite Astra. Dai primi Anni 90 invece alcune emittenti regionali iniziarono a trasmettere in chiaro il segnale per sei ore al giorno. Grazie a un accordo con Tele+ dal 1995 l’edizione europea di MTV fu trasmessa a livello nazionale.

La rivoluzione di Unplugged

A dare una svolta a MTV fu la trasmissione Unplugged, che debuttò nel 1989. Grandi star della musica si esibivano in versioni acustiche delle loro hit: da Paul McCartney a Eric Clapton, da Jimmy Page a Robert Plant, da Bob Dylan a Sheryl Crow e Mariah Carey e soprattutto i Nirvana con una delle ultime esibizioni dal vivo di Kurt Cobain prima della morte avvenuta nel 1994.

La questione black

Non solo musica. MTV è stata in prima linea in numerose campagne di sensibilizzazione su temi sociali, politici e ambientali. Da Choose or Lose e Rock the Vote per invitare i giovani a votare a quella Fight for Your Rights contro le discriminazioni, passando per le iniziative europee di Free Your Mind legate a cause umanitarie e ambientaliste, o gli spot sull’Aids. Un impegno che però è maturato nel tempo. Nei primi anni infatti non veniva dato troppo spazio ai cantanti afroamericani. Il primo video black a essere trasmesso fu Billie Jean di Michael Jackson ma solo nel 1983.

Dai videoclip ai reality show

Col passare degli anni e lo sviluppo di Internet la programmazione cominciò a cambiare e la musica a essere concentrata al mattino nello show Total Request Live. Una scelta editoriale che non andò giù a Justin Timberlake che sfidò la rete chiedendo durante un discorso agli MTV Video Musica Awards del 2007 di «trasmettere più dannati video!». Una rivolta inutile. Dopo l’espansione di MTV con i suoi canali tematici, i video musicali sparirono quasi del tutto, in favore di reality show (come A Shot at Love with Tila Tequila, Paris Hilton’s My New BB, The Ousbournes e Jersey Shore fino a Teen Mom) e serie televisive. Senza dimenticare i cartoon politically uncorrect: da Beavis and Butt-head a Celebrity Deathmatch e Daria.

