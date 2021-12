007, Daniel Craig cavaliere a Capodanno: riceverà il titolo dalla Regina Elisabetta

Da 007 a Cavaliere dell’Ordine di San Michele e San Giorgio. La nuova vita dell’attore Daniel Craig, che ha salutato ufficialmente il personaggio di James Bond dopo l’ultimo film, No Time To Die, sarà da membro dell’ordine cavalleresco. Non più solo Daniel, ma Sir Daniel: un onore che raramente viene riservato agli attori. Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, il cinquantatreenne attore britannico risulta essere nell’elenco dei nomi che la Regina Elisabetta II nominerà cavalieri. La cerimonia, come avviene dal 1890, si terrà a Capodanno e pare proprio che l’ormai ex spia del cinema riceverà il titolo.

Daniel Craig sarà cavaliere

Non un semplice titolo, ma una delle più alte onorificenze possibili. Daniel Craig sarà un nuovo membro dell’ordine cavalleresco di San Michele e San Giorgio. Solitamente, il titolo del cavalierato di quest’ordine spetta soltanto a diplomatici o ai lavoratori del Ministero degli Esteri, ma anche alle spie. Proprio per questo, l’attore britannico sarà paragonato a quel ruolo reale che ha interpretato per 15 anni al cinema. Il suo James Bond è diventato iconico al pari di molti 007 della storia, da Sean Connery a Pierce Brosnan. Adesso Daniel Craig si godrà l’onorificenza prima di lanciarsi nella nuova avventura di Rian Johnson, Knives Out. Dopo il successo del primo capitolo, il suo personaggio, l’investigatore Benoit Blanc, sarà l’unico a tornare nel sequel.

Il futuro 007 sarà ancora un uomo: i nomi di alcuni possibili James Bond

Ma gli appassionati delle avventure del James Bond di Ian Fleming attendono con ansia anche un’altra notizia. Chi sarà il prossimo 007 che vedremo al cinema? Sicuramente non sarà una donna. Dopo le indiscrezioni degli scorsi mesi, anche la produttrice Barbara Broccoli e la sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge hanno dichiarato che difficilmente vedremo un cambio di sesso per il Bond del cinema. Resta da capire soltanto chi potrebbe interpretarlo e raccogliere l’eredità di Daniel Craig. Il nome forte delle scorse settimane è sicuramente Tom Hardy. L’attore vanta numerosi film e personaggi di ogni tipo, dal gangster di Legend all’antieroe di Venom, oltre ad rivestire un ruolo cruciale in serie come Peaky Blinders. In corsa con lui ci sono gli auto-candidati Luke Evans ed Henry Cavill, ma bisognerà capire cosa stanno cercando produttori e registi. Bisognerà attendere ancora.